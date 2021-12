Um painel de especialistas votou unanimemente nesta quinta-feira (16) para recomendar ao Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos que a vacinação contra a Covid-19 seja feita preferencialmente com imunizantes da Pfizer/BioNTech ou da Moderna, ao invés da vacina da Janssen.

LEIA TAMBÉM

>> Vacinas CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen são efetivas e protegem contra a covid-19, confirma Fiocruz

>> Vacina contra a covid-19 deverá ser tomada duas vezes ao ano, confirma estudo da OMS

Segundo informações do Washington Post, os especialistas basearam a recomendação preferencial para vacinas de RNA mensageiro no possível aumento do risco de coágulo sanguíneo associado à vacina da Janssen.

Nove mortes – de sete mulheres e dois homens, com idades entre 28 e 62 anos – relacionadas ao problema foram confirmadas até setembro, de acordo com o jornal americano. Sete desses pacientes tinham comorbidades, como obesidade, hipertensão e diabetes. Outras duas mortes relacionadas podem ser contabilizadas: os especialistas aguardam mais informações sobre os casos.

A diretoria do CDC decidirá se adotará a recomendação dos especialistas. Nos Estados Unidos, 17 milhões de doses da vacina da Janssen, de regime de dose única, foram administradas.

Web Stories