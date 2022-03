A queda da imunidade provocada pela vacinação contra a Covid-19 ocorre mais lentamente entre as pessoas que foram infectadas pelo coronavírus. Elaborada por pesquisadores de instituições britânicas, esse resultado está em uma pesquisa publicada no New England Journal of Medicine.

LEIA TAMBÉM:

>> Risco de morte por covid-19 é 15 vezes maior em idosos não vacinados

>> Cuidado com preenchimento e botox! Médicos fazem alerta importante

>> Nova técnica para perda de peso com balão deglutível dispensa anestesia

Entre os participantes não infectados pelo coronavírus, a efetividade da vacina caiu de 85% para 51% cerca de sete meses após a segunda dose. Já a imunidade de pessoas imunizadas com vacina e que foram contaminadas, permaneceu alta em cerca de 68% mais de um ano após a infecção. As informações são da Agência Brasil.

Mas os autores ponderam que o estudo não conseguiu aferir o período em que a imunidade permaneceria alta no caso dos reinfectados. “Nós mostramos que a imunidade permanece alta até um ano, e depois começa a cair. Pela limitação de acompanhamento, permanece sem ficar claro a duração da proteção imunológica dos reinfectados”, diz o artigo.

Entre as pessoas infectadas pela primeira vez, 61% relataram sintomas de Covid-19 e 13% informaram outros sintomas. Já entre os reinfectados, 34% disseram ter tido sintomas de Covid-19 e 20% mencionaram outros sintomas.

O estudo analisou a duração e efetividade da imunidade em trabalhadores da saúde no Reino Unido, considerando um intervalo de mais de dez meses após a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Participaram 35.768 voluntários.

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *