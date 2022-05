O frio está chegando, e com ele o momento de tirar as roupas de inverno do fundo do armário. Para ter casacos, cachecóis, blusas de lã e outras roupas de frio sempre à mão, muitas vezes o armário ou closet precisa de uma reorganização completa.

Sem cheiro de guardado

Nada mais gostoso do que colocar uma blusa quentinha e cheirosa, não é mesmo? Porém, depois de muitos meses no fundo da gaveta, é comum que as roupas de inverno fiquem com cheiro de “guardado”. Muitas podem estar com ácaros, poeira ou até mofo. Antes de usar essas roupas mais grossas, a dica é lavar, escovar ou colocar no sol. Aproveite o momento de organização para fazer uma boa limpeza no armário.

Para manter as roupas de inverno sempre com um cheiro agradável e bem conservadas, mantenha a rotina de abrir as portas do armário de vez em quando, especialmente nos dias quentes e secos. Assim, o ambiente ficará arejado e as peças poderão “respirar”.

Logo que o tempo começar a esquentar e for hora de guardar as roupas de inverno, uma boa ideia é guardá-las bem limpas e secas em sacos à vácuo, que diminuem consideravelmente o volume de roupas, cobertores e edredons. Além de pouparem espaço, esses sacos protegem as peças de poeira e odores indesejados.

Doe

Na hora da organização do armário, aproveite para provar as roupas que você não utiliza há tempos. Quais são as peças em bom estado que você não usará mais? A doação é um gesto ainda mais importante quando as estações mais frias do ano se aproximam. Procure postos de arrecadação de agasalhos e faça uma boa ação para manter outras pessoas aquecidas.

Cada peça no seu lugar

A consultoria de organização Benfatto destacou algumas regras que fazem a diferença para manter a ordem dentro do armário:

• As blusas de lã mais grossas devem ser dobradas com dobras quadradas e colocadas em um nicho do guarda-roupas ou em uma gaveta maior.

• Deixe as blusas finas – como camisas, blusas de golas altas e suéteres – nos cabides, todas viradas para o mesmo lado, organizada por cores. Assim será mais fácil ver todas as peças. Se não houver cabides o suficiente, elas podem ser guardadas dobradas, também respeitando uma ordem por cores.

• Peças de lã não devem ser penduradas, pois elas tendem a ceder e deformar por conta do peso.

• Sempre que possível, calças, casacos e saias devem ser guardados pendurados.

• Lenços e cachecóis podem ser guardados em cabides comuns com nós simples, ou em nichos do armário, um do lado do outro, em rolinhos.



