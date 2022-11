Quando o assunto é maturidade e saúde da mulher, ainda persistem muitas dúvidas, especialmente quanto à menopausa e o climatério. De acordo com a médica ginecologista e mestra em climatério pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Dra. Betânia Huber, trata-se de processos diferentes na jornada feminina. A menopausa é definida como a última menstruação. Já o climatério é a fase que vem a seguir, durando o restante da vida. Entre os sintomas do climatério estão suor noturno, calorões, insônia e ressecamento vaginal.

LEIA TAMBÉM:

>> Doença silenciosa está por trás da alta de 17% em quedas de idosos no Paraná

>> No Paraná, 35% dos adultos têm algum grau de obesidade; Como combater este risco para outras doenças?

A questão é abordada no novo episódio do programa Tudo Bem?, que acaba de estrear nas redes sociais da Panvel. Mediado pela jornalista Mônica Salgado, o conteúdo gratuito aborda uma das fases mais importantes da vida feminina, com objetivo de estimular o debate e apoiar o público com orientações. Adri Coelho, criadora do canal Viva a Coroa, também participa desta nova edição. O episódio ainda aborda pontos como hábitos saudáveis, comportamento e etarismo. Para conferir basta acessar o conteúdo do YouTube.