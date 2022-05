Quem mora perto ou costuma ir para o Centro tem diversas opções de práticas artísticas para escolher, a preços baixos ou de graça, e começar em junho. As atividades são presenciais e oferecidas pelo Núcleo Matriz da Fundação Cultural, responsável pela execução da política cultural da Prefeitura.

Tem atividade para todos os gostos e idades na Rua da Cidadania da Matriz, no Conservatório de MPB, no Solar do Barão e no Solar da Cultura. A mensalidade social dos cursos pagos custa R$ 60 – o equivalente a R$ 15 por aula. Os interessados devem fazer contato pelo telefone (41) 3313-5817 ou pelo e-mail arteculturamatriz@curitiba.pr.gov.br.

Linguagens artísticas

Quem prefere música, pode ter aulas violão popular ou teclado, ambas para o público a partir dos 7 anos de idade, incluindo jovens e adultos. Em artes cênicas, são ofertadas aulas de teatro infantojuvenil, teatro para adultos e improvisação teatral.

Nas artes visuais, as opções são Ilustração de Livros Infantojuvenis e Desenho Artístico. Mais voltado para a terceira idade, a atração fica por conta das aulas de produção de artesanato com fios de algodão.

Quem gosta de canto, pode fazer aulas de técnica vocal, participar do Núcleo de Ópera ou, se for criança ou adolescente, entrar para o MusicaR. Essas modalidades são grátis, assim como as aulas de improvisação teatral e de artesanato. Confira abaixo.

Serviço: Junho na Regional Matriz

Atividades artísticas e culturais

VIOLÃO POPULAR

Data: todas as terças-feiras

Horário: das 9h às 17h (1h/aula em grupo)

Faixa etária: a partir de 7 anos

Local: Mercado Central – Rua da Cidadania da Regional Matriz, Praça Rui Barbosa, 101

R$ 60

TEATRO INFANTOJUVENIL

Data: todas as terças-feiras

Horário: das 14h e as 15h (1h/aula em grupo)

Faixa etária: de 7 a 14 anos

Local: Auditório do Solar da Cultura (Dr. Claudino dos Santos, 142)

R$ 60

TEATRO ADULTO

Data: todas as terças-feiras

Horário: das 16h e as 17h (1h/aula em grupo)

Faixa etária: a partir de 15 anos

Local: Largo da Ordem (Dr. Claudino dos Santos, 142)

R$ 60

TECLADO

Data: todas as quartas-feiras

Horário: das 9h às 17h (1h/aula em grupo)

Faixa etária: a partir de 7 anos

Local: Mercado Central/Rua da Cidadania da Matriz – Praça Rui Barbosa, 101

R$ 60

ILUSTRAÇÃO DE LIVROS INFANTOJUVENIS

Data: todas as quartas-feiras

Horário: das 10h às 12h e das 13h30 às 15h30 (2h/aula em grupo)

Faixa etária: a partir de 16 anos

Local: Largo da Ordem (Rua São Francisco, 319)

R$ 60

DESENHO ARTÍSTICO

Data: todas as quartas-feiras

Horário: das 15h30 às 17h30 (2h/aula em grupo)

Faixa etária: a partir de 12 anos

Local: Largo da Ordem (Rua São Francisco, 319)

R$ 60

TÉCNICA VOCAL

Data: todas as quintas-feiras

Horário: das 9h às 17h (1h/aula em grupo)

Faixa etária: a partir de 10 anos

Local: Mercado Central da Rua da Cidadania da Matriz – Praça Rui Barbosa, 101

R$ 60

NOCC – NÚCLEO DE ÓPERA COMUNITÁRIO DE CURITIBA

Data: de segunda a sexta-feira

Horário: manhã, tarde e noite

Faixa etária: a partir de 18 anos

Local: Solão do Barão (Rua: Presidente Carlos Calvalcanti, 533)

Grátis

MUSICAR

Data: segundas e quintas-feiras

Horário: manhã e tarde

Faixa etária: de 7 a 17 anos

Local: Conservatório de MPB (Mateus Leme, 90 ) e Solar da Cultura (Dr. Claudino dos Santos, 142)

Grátis

O CORPO NA LINHA DE BORDA (artesanato)

Datas: de 1º a 08 de junho/2022

Horário: 13h30 às 16h30

Faixa etária: a partir de 60 anos

Local: Sala de Curso da Rua da Cidadania da Matriz – Praça Rui Barbosa, 101

Grátis

IMPROVISAÇÃO TEATRAL

Datas: 6, 13 e 20 de junho/2022

Horário: das 19h às 22h

Faixa etária: a partir de 16 anos

Local: Auditório do Solar da Cultura

Rua: Rua Dr. Claudino dos Santos, 142

Grátis

Informações e inscrições pelo telefone (41) 3313-5817 ou pelo e-mail arteculturamatriz@curitiba.pr.gov.br.

