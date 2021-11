De 9 a 28 de novembro acontece em Curitiba a 15ª edição do Festival de Pão com Bolinho, o popular festival desta iguaria nos bares e restaurantes da cidade. Serão 46 participantes, todos vendendo o famoso sanduíche curitibano ao preço único de R$ 18.

“Com certeza, vamos ajudar bastante neste momento de retorno às atividades, na recuperação econômica dos estabelecimentos”, diz o organizador do evento, Sérgio Medeiros, do portal Curitiba Honesta. “Para isso, nossa expectativa é vender em torno de 100 mil sanduíches em três semanas”, completa ele.

Além dos tradicionais bolinhos, vários bares do festival apresentam receitas próprias, que têm tudo para chamar a atenção. Entre eles, o Kanavial, com bolinho de cupim bovino; o Gas Food, com bolinho defumado; a Hamburgueria das Américas, com bolinho de kafta; o Mas Será o Benedito, com bolinho de linguiça Blumenau, entre outros. Para quem procura uma versão vegetariana, o Villa Bistrô tem uma opção.

O 15º Festival de Pão com Bolinho tem patrocínio da Gold Food Service e apoio do Instituto de Turismo de Curitiba, da Curta Curitiba e da Abrasel-PR.

Confira a lista de participantes:

ACADEMIA DAS CERVEJAS

Bolinho de carne com blend de carnes especiais, temperado com molho da casa, cebola roxa e tomate. Servido no pão crocante.

Av. Sen. Souza Naves, 851 – Cristo Rei – (41) 3155-6631. Terça a Sexta: 15h às 22h – Sábado: 11h às 22h – Domingo: 11h às 18h. POSSUI DELIVERY. @academiadascervejas

AQUARIUS

Bolinho artesanal de carne bovina, creme de gorgonzola artesanal, maionese da casa e cebola caramelizada com shoyu e açúcar. Servido no pão crocante. Acompanha 5 churros de doce de leite.

Av. Erasto Gaertner, 363 – Bacacheri – (41) 3018-6880. Todos os dias – 24 horas. POSSUI DELIVERY. @aquariuscuritiba

BAR DA MANIACS

Bolinho de carne bovina angus, com queijo muçarela e temperado com cebola, alho, orégano, salsão, cebolete e molho de pimenta. Servido no pão crocante.

Av. Munhoz da Rocha, 1.049 – Cabral – (41) 3084-9730. Segunda a Quinta: 17h às 23h – Sexta: 12h às 23h – Sábado: 11h às 23h – Domingo: 11h às 22h. @bardamaniacs

BARBARAN

Bolinho de carne bovina recheado com provolone, maionese de alho e queijo muçarela. Servido no pão crocante. Acompanha doritos e nata com limão.

Alameda Augusto Stellfeld, 799 – Centro – (41) 3322-2912. Terça a Quinta: 12h às 14h30 – 18h às 23h30 – Sexta: 12h às 14h30 – 17h30 às 00h – Sábado: 12h às 00h – Domingo: 16h às 22h. POSSUI DELIVERY TODOS OS DIAS. @barbaran_ucrania

BARONEZA

Bolinho de carne bovina temperado, alface e tomate servido no pão francês. Acompanha maionese e batata frita.

Rua Conselheiro Carrão, 279 – Juvevê – (41) 3352-9327. Segunda a Sábado: 16h às 23h. @barbaroneza

BARRACA DO CLÁUDIO / BC WINGS

Bolinho de carne bovina, queijo provolone, maionese da casa, alface americana e geleia de bacon artesanal. Servido no pão crocante.

Barraca do Cláudio: Av. Victor Ferreira do Amaral, 348 – Tarumã – (41) 3262-0777. Domingo a Quinta: 18h às 0h30 – Sexta e Sábado: 18h às 5h. @barracadoclaudio¬_

BC Wings – Mondrí: Av. Rui Barbosa, 5.813 – Mondri Gastronomia – São José dos Pinhais – (41) 99649-1604. Terça a Quinta: 17h às 23h – Sexta, Sábado e Domingo: 12h às 23h. @bc.wings

BC Wings: Vila Urbana – Rua Mal. Deodoro, 686 – Centro. Segunda a Sábado: 11h30 às 22h. @bc.wings

BODEZSA COMIDA DE BOTECO – SOUQ

Bolinho de carne com receita especial da casa, queijo derretido, molho especial da casa, alface servido no pão francês.

Av. Iguaçu, 4.399 – SOUQ Curitiba Gastronomia – Vila Izabel. Terça a Sexta: 17h às 23h – Sábado e Domingo: 11h às 23h. POSSUI DELIVERY. @bodezsa

BOTECO DO CARECA

Bolinho de carne bovina, servido no pão crocante com um blend derretido de queijo gorgonzola e muçarela e temperado com cheiro verde. Acompanha maionese da casa verde, maionese de pimenta e vinagrete.

Rua Dr. Alfredo Viêira Barcelos, 285 – Uberaba – (41) 3030-3339. Terça a Sexta: 10h às 22h – Sábado: 10h às 17h. POSSUI DELIVERY. @botecodocarecaoficial

BURGUER BAR

Três bolinhos de carne com os temperos do Burguer, maionese artesanal, barbecue, onion rings. Acompanha mini porção de onion rings, servido no pão d’agua.

R. Francisco Derosso, 1.095 – 03 – Xaxim – (41) 3082-8229. Segunda a Sábado: 18h às 23h. @burguer.bar

CANABENTA

Bolinho de 170g de Short Ribs, molho artesanal de tomate e muçarela. Servido no pão crocante.

Rua Itupava, 1.431 – Alto da XV – (41) 99189-6198. Segunda a Sexta: 17h às 00h – Sábado: 12h à 1h – Domingo: 12h às 22h. POSSUI TAKE-AWAY. @canabenta

CARTOLAS

Bolinho de carne bovina temperada com bacon, queijo cheddar (opcional muçarela), alface, tomate e maionese verde da casa. Servido no pão italiano. Acompanha batata frita com corte especial artesanal e pé de moça artesanal.

Rua Emiliano Perneta, 880 – Centro – (41) 3209-6982. Segunda a Sexta: 11h às 15h – 17h às 00h – Sábado: 15h às 0h – Domingo: 15h às 22h. @cartolassportsbar

CHARLES BURGUER

Bolinho de carne com temperos especiais do Charles, queijo muçarela derretido, vinagrete, cebolinha verde e maionese artesanal no pão crocante. Acompanha batatas chips especiais da casa.

Av. Candido Hartmann, 392 – Mercês – (41) 3339-4771. Segunda a Sábado: 11h às 0h – Domingo: 17h à 0h. @charles_burguer

GÁS FOOD

Nosso delicioso bolinho DEFUMADO com lenha de macieira (temperado com cebola, mostarda preta e pimenta jalapeño), maionese artesanal, cheddar e molho barbecue. Servido no pão brioche.

Rua Antônio Lago, 208 – Boa Vista – (41) 3354-5005. Segunda 18h às 22h – Terça a Sexta: 18h às 23h – Sábado: 12h às 23h. POSSUI DELIVERY. @gasfood

GIGG’S PUB

Pão baguete, blend de carne temperada com especiarias, ervas e bacon, queijo prato derretido no maçarico, cebola roxa, tomate e maionese de alho. Acompanha fritas com corte especial e mini churros de doce de leite mergulhado na calda exclusiva da casa.

Rua Mateus Leme, 885 – Centro Cívico – (41) 2112-9010. Domingo a Quinta: 16h às 0h – Sexta e Sábado: 16h à 1h. POSSUI TAKE-AWAY. @giggspubcwb

GREEN GATE

Bolinho de carne bovina temperada, com queijo cheddar, maionese artesanal, salsa mexicana e cebolinha. Servido no pão cervejinha. Acompanha batata frita salpicada.

Avenida dos Estados, 1.214 – Portão – (41) 3503-1840. Segunda a Sábado: 11h às 14h30 – Terça a Sexta: 17h às 0h – Sábado: 11h às 0h. @greengatebar

HAMBURGUERIA ÁGUA VERDE

Bolinho de carne bovina com temperos especiais da casa, queijo muçarela, cheiro verde e maionese no pão francês. Acompanham molhos artesanais.

Av. dos Estados, 630 – Água Verde – (41) 3013-7177. Segunda a Sábado: 18h às 23h. @hamburgueriaaguaverde

HAMBURGUERIA DAS AMÉRICAS

Bolinho de kafta com temperos árabes, queijo muçarela e maionese de hortelã. Servido no pão crocante.

R. Cap. Leônidas Marques, 1.278 – Uberaba – (41) 98403-7120 / 3319-0134. Segunda a Sábado: 18h às 23h. @dasamericashamburgueria

JABUTI

Bolinho de carne bovina, queijo muçarela, maionese artesanal, relish de pepino, alface e molho billy & jack. Servido no pão brioche. Acompanha batata crinkles.

Rua Prof. Assis Gonçalves, 1.506 – Água Verde – (41) 3229-5054. Segunda a Sábado: 17h à 23h30. @jabutibar

KANAVIAL

Bolinho de carne de cupim moída com linguiça Blumenau, acompanha maionese caseira de alho, queijo muçarela, cream cheese e bacon. Servido no pão crocante redondo.

Rua Castro, 731 – Água Verde – (41) 3242-3762. Segunda e Terça: 11h30 às 22h – Quarta a Sábado: 11h às 23h – Domingo: 9h às 20h. @kanavial_bar

KO GASTROBAR

Bolinho de pernil suíno com temperos especiais, maionese defumada, geleia de abacaxi e pimenta dedo de moça, molho barbecue e picles de pepino. Servido no pão crocante. Acompanha batata canoa com sal e chimichurri defumado.

Rua Pedro Krasinski, 60 – Capão Raso – (41) 99717-2888. Terça a Sexta: 18h às 23h – Sábado e Domingo: 16h às 23h. POSSUI DELIVERY – PET FRIENDLY. @kogastropub

MAS SERÁ O BENEDITO

Delicioso bolinho de carne bovina com tempero especial da casa, linguiça Blumenau, maionese artesanal, farofa de torresmo e pão macio. Acompanha molho agridoce de abacaxi com dedo de moça.

Rua Dr. Pamphilo D’Assumpção, 128 – Rebouças – (41) 99518-8906. Segunda a Sábado: 17h às 23h. @masseraobeneditobar

MR HOPPY – ANITA GARIBALDI

Bolinho de carne bovina temperada, muçarela, molho de picles com páprica artesanal e vinagrete. Servido no pão crocante.

Av. Anita Garibaldi, 5.548 – Barreirinha – (41) 98718-4355. Segunda a Quinta e Domingo: 17h às 0h – Sexta e Sábado: 17h à 1h. POSSUI DELIVERY. @mrhoppyanita

MR HOPPY – CABRAL

Bolinho de carne com temperos da casa, queijo muçarela derretido, maionese artesanal, molho chimichurry “secreto”, rúcula fresca servido no pão francês crocante.

R. Estados Unidos, 1.565 – Cabral – (41) 99148-1496. Terça a Quinta: 17h30 à 0h – Sexta e Sábado: 17h30 à 1h – Domingo: 17h30 às 23h. POSSUI DELIVERY. @mrhoppycabral

MR HOPPY – DEROSSO

Bolinho de carne com blend especial com temperos da casa, maionese, creme de gorgonzola, onion rings crocantes, servido no pão rústico.

Rua Francisco Derosso, 1.917 – Xaxim – (41) 3618-5166. Segunda a Quinta: 17h30 à 0h – Sexta e Sábado: 17h30 à 1h. POSSUI DELIVERY. @mrhoppyderosso

MR HOPPY – JARDIM DAS AMÉRICAS

Bolinho de carne com temperos da casa, queijo muçarela derretido, maionese artesanal, molho chimichurry “secreto”, rúcula fresca servido no pão francês crocante.

Av. Nossa Sra. De Lourdes, 426 – Jardim das Américas – (41) 3076-8676. Terça a Quinta: 17h30 à 0h – Sexta e Sábado: 17h30 à 1h – Domingo: 17h30 às 23h. @mrhoppyjardimdasamericas

MR HOPPY – MERCÊS

Blend de carne bovina com tempero especial da casa, maionese, alface americano e molho artesanal (extrato de tomate, queijo muçarela, mostarda desidratada, alho em flocos desidratado). Servido no pão de gergelim.

Av. Manoel Ribas, 338 – Mercês – (41) 3019-2174. Segunda a Quinta: 11h à 0h – Sexta e Sábado: 11h à 2h – Domingo: 16h às 0h. POSSUI DELIVERY (frete grátis: IFood e 99). @mrhoppymerces

MR HOPPY – PINHEIRINHO

Bolinho de carne temperado, tomate assado, geleia de pimenta suave, queijo muçarela e maionese verde. Servido no pão cervejinha com parmesão.

Rua André Ferreira Barbosa, 7.484 – Capão Raso – (41) 3346-4087. Terça a Sábado: 17h à 0h – Domingo: 15h às 22h. @mrhoppypinheirinho

MR HOPPY – PORTÃO

Bolinho de carne com temperos da casa, maionese artesanal de bacon, queijo muçarela derretido, picles, alface e tomates cereja reduzidos ao molho de cerveja artesanal.

Rua Itatiaia, 950 – Portão – (41) 3092-0600. Terça a Quinta: 17h às 0h – Sexta e Sábado: 17h à 1h – Domingo: 17h à 0h. POSSUI DELIVERY. @mrhoppyportao

O JARDINEIRO

Bolinho de carne bovina com temperos especiais, creme de catupiry (original) com crispy de bacon, picles de cebola roxa, rúcula e maionese de cerveja IPA servido no pão estrela. Acompanha fritas.

Av. Manoel Ribas, 227 – São Francisco – (41) 3092-4419. Quinta a Sábado: 17h30 à 1h. @restauranteojardineiro

PORKS – AV. BRASÍLIA

Bolinho de carne suína, coberto com queijo muçarela e tiras de bacon, maionese artesanal temperada. Servido no pão de hamburguer. Acompanha Porkspoca.

Av. Brasília, 6.652 – Novo Mundo. Terça a Domingo: 17h às 0h. @porks_avbrasilia

PORKS ITUPAVA

Bolinho suíno, queijo muçarela, fatias de bacon crocante, maionese, barbecue, servido no pão francês. Acompanha batata tropeira salpicada de pernil desfiado.

Rua Itupava, 1.091 – Alto da Glória. Terça a Quinta: 17h às 23h – Sexta: 17h às 0h30 – Sábado: 16h às 0h30 – Domingo: 16h às 22h. @porks_itupava

PORKS MON

Bolinho de costelinha suína, com creme de cheddar e cubos de bacon crocante. Servido no pão francês. Acompanha batata rústica.

Rua Mal. Hermes, 1.092 – Centro Cívico (na frente do museu do olho). Terça a Sexta: 17h às 23h – Sábado: 14h à 23h – Domingo: 14h às 22h. @porks_museudoolho

PORKS PORTÃO

Bolinho de carne de porco e recheado com queijo da canastra chapeado, molho gorgonzola, cebola crispy, cebola roxa, rúcula no pão d´água. Acompanha maionese artesanal verde de alho e alho poró.

Rua João Betega, 351 – Portão – (41) 99203-9878. Terça a Sexta: 17h às 23h30 – Sábado e Domingo: 16h às 23h30. TEM DELIVERY – PET FRIENDLY. @porksportao

PORKS TRAJANO

Bolinho de carne suína, com maionese da casa, creme curry artesanal, muçarela e bacon. Servido no pão francês. Acompanha batata rustica salpicada com lemon pepper.

Rua Trajano Reis, 144 – São Francisco. Terça a Domingo: 17h às 0h. @porkstrajano

PREFIRO AQUI

Bolinho de carne temperado com pimenta síria, maionese da casa, vinagrete e servido em um delicioso pão tostado na manteiga.

Rua Francisco Derosso, 809 – Santa Villa – Xaxim – (41) 98466-8214. Quarta e Quinta: 18h às 23h – Sexta: 18h à 0h – Sábado: 12h à 0h – Domingo: 12h às 22h. @prefiro.aqui

QUERMESSE

Bolinho de carne bovina, com cheddar. Servido no pão francês. Acompanha mini fondue de cheddar com bacon e batata frita.

Rua Carlos Pioli, 513 – Bom Retiro – (41) 3026-6676. Terça a Sexta: 17h à 1h – Sábado e Domingo: 11h30 à 1h. @barquermesse

QUINTAL 68

Bolinho de carne bovina temperada, queijo provolone, tiras de bacon tostado, picles artesanais e molho barbecue. Servido no pão brioche amanteigado e passado na grelha. Acompanha onion rings.

Rua Hedwirges Sophia Walesko – Xaxim – (41) 99750-2131. Terça a Domingo: 18h30 às 23h. POSSUI DELIVERY. @quintal68

QUINTAL HOPLAND

Bolinho de carne bovina angus 150g, queijo prato, cebolete e maionese de salsa criola artesanal. Servido em pão crocante. Acompanha geleia de pimenta e vinagrete.

Rua Brasílio Itiberê, 4.057 – Água Verde – (41) 3359-3602. Terça a sexta: 18h às 22h – Sábado: 12h às 20h – Domingo: 12h às 15h. @hoplandcwb

QUITUTTO / DISTRITO 1340

Bolinho de carne bovina temperada, queijo provolone, aioli e cheiro verde. Servido no pão crocante. Acompanha vinagrete da casa.

Av. dos Estados, 481 – Água Verde – (41) 3107-3333. Terça a sexta: 17h30 às 22h – Sábado: 17h às 22h. @quitutto

Rua Major Heitor Guimarães, 1.130 – Distrito 1340 – Seminário – (41) 99566-4630. Terça a Domingo: 17h às 23h. @quituttodistrito

SILZEUS

Dois bolinhos de carne bovina, queijo provolone derretido, maionese de alho artesanal, vinagrete de cebola e tomate, alface, cebola temperada com orégano, bacon, barbecue e molho americano. Servido no pão francês.

R. Via Veneto, 500 – Santa Felicidade – (41) 3077-2953. Segunda a Sexta: 5h à 0h – Sábado e Domingo: 11h30 à 0h. POSSUI DELIVERY. @silzeus_bar

SMOKE N’ FIRE

Suculento bolinho de blend especial de carne bovina, acompanha picles de cebola na cerveja Malzbier, rúcula, maionese verde secreta artesanal e queijo muçarela derretido e tostado. Servido no pão cervejinha tostado na chapa.

Rua Frederico Maurer, 1.360 – Loja 5 – Hauer – (41) 2112-9901. Terça a Quinta: 18h às 22h30 – Sexta e Sábado: 18h às 23h – Domingo: 18h às 22h30. APENAS DELIVERY E TAKE-AWAY. @smokenfireexpress

USHUAIA BAR

Bolinho de carne especial com temperos da casa, maionese de manjericão, queijo cream cheese com noz moscada, cebolete picadinha servido no pão cervejinha. Acompanha batata frita salpicada com lemon pepper.

Rua Paulo Gorski, 826 – Mossunguê – (41) 99199-5114. Terça a Sábado: 17h30 às 23h. @ushuaiabarcuritiba

VILLA BISTRÔ

Bolinha de carne bovina temperada com especiarias (ou opção vegetariana), maionese de alho da casa, queijo muçarela derretido, chimichurri artesanal. Servido no pão crocante com queijo.

Av. Sete de Setembro, 6.334 – Seminário – (41) 98859-7898. Segunda a Quinta: 17h às 22h30 – Sexta e Sábado: 17h às 23h20. POSSUI DELIVERY. @villabistrocwb – villabistrobatel.menudino.com