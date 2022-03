O tradicional Festival do Pão com Bolinho de Curitiba chega a sua 16ª edição. Previsto para acontecer de 28 de março, véspera do aniversário de Curitiba, até 17 de abril, o evento reúne 62 estabelecimentos e ela primeira vez fará parte da programação do Festival de Curitiba. O Festival do Pão com Bolinho é organizado pela Curitiba Honesta.

Os bares capricharam nas receitas dos sanduíches e além dos saborosos bolinhos tradicionais, há opções inovadoras. O Porks tem um bolinho de carne suína coberto com queijo canastra e finalizado com maionese de cebolinha, acompanha porkspoca (torresmo pururuca). Já o Falaf apresenta uma versão vegana, com bolinho de falafel, salada fresca e molho artesanal.

+ Leia mais: Decreto para o fim do uso de máscaras em locais fechados no Paraná pode sair em 5 dias

O Jipe Bar vem com bolinho de carne e linguiça blumenau, maionese spice, cebola crispy, acompanha batatas rústicas com lemon pepper. O Smoke n’Fire aposta no sabor defumado, com Bolinho de carne bovina defumado, queijo colonial tostado, krejalky (conserva de repolho ucraniana) e maionese verde no pão cervejinha.

A participação dos 62 estabelecimentos configura um recorde de participantes. Todos os sanduíches serão vendidos ao preço fixo de R$ 19.

Festa compartilhada

“Nós, da Curitiba Honesta, temos como missão divulgar e valorizar a gastronomia da cidade. Por isso estamos muito contentes com o crescimento nosso festival gastronômico, que a partir desta edição fará parte todos os anos da programação do Festival de Curitiba”, diz Sérgio Medeiros, sócio-proprietário da empresa.

+ Veja mais: Parque Nacional do Iguaçu define nova concessão e deve dobrar número de turistas em Foz

“Para nós do Festival de Curitiba comemorarmos os 30 anos junto do público, por meio de um festival gastronômico que já é tradição em Curitiba, ainda mais que evidencia uma iguaria da nossa cidade, é algo bastante especial. É mais um espaço de convivência, de encontro durante o período. Há anos o Festival de Curitiba movimenta restaurantes, bares e pubs da cidade, pois quase todo mundo gosta de comer algo antes ou depois dos teatros. Esse evento especial é mais um ‘viva’ para a arte, para o nosso setor gastronômico, para o público e, principalmente, para os 30 anos do Festival de Curitiba”, observa Fabíula Passini, diretora do Festival de Curitiba.

O 16º Festival de Pão com Bolinho tem patrocínio da Gold Food Service e apoio do Instituto de Turismo de Curitiba, da Curta Curitiba e da Abrasel-PR.

A Tribuna traz a lista completa, com foto e descrição, de todos os participantes do Festival do Pão com Bolinho de Curitiba. Todas as fotos de divulgação são de Gean Oliveira. Confira!

ACADEMIA DAS CERVEJAS

Bolinho de carne com temperos especiais, cebola roxa, tomate e molho especial da casa servido no pão francês crocante.

Avenida Senador Souza Naves, 851- esquina com Rua Padre Germano Mayer – Cristo Rei – (41) 3155-6631. Segunda a Sexta: 15h às 22h – Sábado: 11h às 22h – Domingo e feriados: 11h às 18h @academiadascervejas

AQUARIUS

Bolinho de carne angus com temperos especiais, bacon, queijo estepe, vinagrete da casa e maionese artesanal, servido no pão crocante da casa. Acompanham 05 bolinhas de queijo.

Avenida Erasto Gaertner, 363 – Bacacheri – (41) 3018-6880. Todos os dias – 24 horas

@aquariuscuritiba

BAR DA MANIACS

Bolinho de carne bovina angus, com queijo muçarela e temperado com cebola, alho, orégano, salsão, cebolete e molho de pimenta. Servido no pão crocante.

Avenida Munhoz da Rocha, 1.049 – Cabral – (41) 3084-9730. Segunda a Quinta: 17h às 23h – Sexta: 12h às 23h – Sábado: 11h às 23h – Domingo: 11h às 22h. @bardamaniacs

BAR DO DANTE

Bolinho de carne bovina temperada, queijo muçarela, tomate e cheiro verde. Servido no pão d’água. Acompanha vinagrete da casa e onion rings.

Rua Conselheiro Carrão, 194 – Juvevê – (41) 99105-0174. Segunda a Sexta: 16h às 23h – Sábado: 11h às 18h. @bardodantecwb

BARBARAN

Bolinho de carne bovina recheado com ovo cozido, queijo prato derretido, cebola crispy, alface, tomate e molho barbecue. Servido no pão francês.

Alameda Augusto Stellfeld, 799 – Centro – (41) 3322-2912. Terça a Quinta: 18h às 23h30 – Sexta: 17h30 às 00h – Sábado: 12h às 0h – Domingo: 16h às 22h @barbaran_ucrania

BARONEZA

Bolinho de carne moída especial com temperos da casa (chimichurri, alho e cebola), alface, tomate e queijo muçarela. Servido no pão d’água. Acompanha batata frita.

Rua Conselheiro Carrão, 279 – Juvevê – (41) 3352-9327. Segunda a Sábado: 16h30 às 23h. @barbaroneza

BARRACA DO CLÁUDIO

Bolinho de carne bovina, queijo muçarela, maionese da casa, rúcula, rodelas de palmito e tomate seco. Servido no pão crocante. Acompanha quadradinhos de tapioca com geleia de pimenta.

Avenida Victor Ferreira do Amaral, 348 – Tarumã – (41) 3262-0777. Domingo a Quinta: 18h às 0h30 – Sexta e Sábado: 18h às 5h @barracadoclaudio¬_

BC WINGS – VILA URBANA

Bolinho de carne bovina, queijo muçarela, maionese da casa, rúcula, rodelas de palmito e tomate seco. Servido no pão crocante. Acompanha quadradinhos de tapioca com geleia de pimenta.

Rua Marechal Deodoro, 686 – Centro – Vila Urbana – (41) 9 9592-8020. Segunda a Sábado: 11h30 às 22h – Domingo: 12h às 20h @bc.wings

BC WINGS – MONDRI

Avenida Rui Barbosa, 5.813 Mondri Gastronomia/São José dos Pinhais – (41) 99649-1604. Terça a Quinta: 17h às 23h – Sexta, Sábado e Domingo: 12h às 23h. Segunda a Sábado: 11h30 às 22h – Domingo: 12h às 20h @bc.wings

BODEZSA COMIDA DE BOTECO – SOUQ

Bolinho de carne com receita especial da casa, queijo derretido, molho especial da casa, alface servido no pão francês.

Avenida Iguaçu, 4.399 – SOUQ Curitiba – Vila Izabel. Terça a Quinta: 17h às 22h30 – Sexta: 17h às 23h – Sábado: 11h às 23h – Domingo: 11h às 22h. @bodezsa

BOTECO CURITIBA

Bolinho de carne bovina com temperos caseiros, maionese artesanal e vinagrete especial da casa. Servido no pão francês aquecido na chapa.

Rua Francisco Ader, 201 – Novo Mundo – (41) 9 9800-9805. Segunda: 12h às 15h30 – Terça a Quinta: 12h às 15h30 / 18h à 0h – Sexta a Domingo: 12h à 01h. @botecocuritiba

BOTECO DA ORDEM

Bolinho de pernil suíno com tempero da casa e empado na farinha panko, queijo muçarela derretido e cheiro verde, servido no pão francês. Adicional de maionese de alho.

Avenida Jaime Reis, 12 – São Francisco. Terça a Quinta: 17h às 22h30 – Sexta: 12h à 0h30 – Sábado: 12h às 0h30 – Domingo: 11h às 23h. @botecodaordem

BURGUER BAR

Itupava (ANEXO ao Botânico Lounge Bar)

Três bolinhos de costela, maionese especial da casa, molho cheddar e crispys de bacon. Servido no pão d’água. Acompanha maionese especial do Burguer Bar.

Rua Itupava, 1.707 – Alto da XV – Anexo ao Botânico Lounge Bar – (41) 9 9967-1707. Quarta e Quinta: 18h às 24h – Sexta e Sábado: 18h a 1h – Domingo: 17h às 23h. @burguer.bar

BURGUER BAR – Xaxim

R. Francisco Derosso, 1.095 – 03 – Xaxim – (41) 3082-8229. Segunda a Sábado: 18h às 23h. @burguer.bar

CANABENTA

Bolinho de carne com 170 gramas (in natura), queijo provolone, bacon, vinagrete e maionese especial defumada. Servido no pão d’água.

Rua Itupava, 1.431 – Hugo Lange – (41) 9 9189-6198 (whatsapp). Segunda a Sexta: 17h às 00h – Sábado: 12h à 1h – Domingo: 12h às 22h. Possui Take- away. @canabenta

CARTOLAS

Bolinho de carne bovina temperada com bacon, queijo cheddar (opcional muçarela), alface, tomate e maionese verde da casa. Servido no pão italiano. Acompanha batata frita com corte especial artesanal e sobremesa: pastelzinho de banana e canela.

Rua Emiliano Perneta, 880 – Centro – (41) 3209-6982. Segunda a Sexta: 17h às 00h – Sábado: 15h às 0h – Domingo: 15h às 22h. @cartolassportsbar

CERVEJARIA CURITIBANA

Bolinho de carne da casa, muçarela derretida, tomates cereja confitados e manjericão fresco, servido no pão d´agua. Acompanha maionese artesanal e batata chips.

Rua Nestor Victor, 400 – Água Verde – (41) 3345-2962. Segunda a Sexta: 16h às 22h – Sábado: 11h às 22h. @cervejariacuritibana

CHARLES BURGUER

Bolinho de carne com temperos especiais do Charles, queijo muçarela derretido, vinagrete, cebolinha verde e maionese artesanal no pão crocante. Acompanha batatas chips especiais da casa.

Avenida Candido Hartmann, 392 – Mercês – (41) 3339-4771. Segunda a Domingo: 17h à 0h. @charles_burguer

CONFRARIA GUNHA

Bolinho de carne produzido de forma artesanal com ingredientes frescos e o tempero especial da casa, acompanhado de maionese caseira e queijo prato derretido, pitadas de cebolinhas picadas, servido no pão d´agua crocante (aquele pão que remete ao paladar das padarias dos anos 80 e 90). Acompanha porção de pururuca.

Rua Dionira Moleta Klemtz, 290 – Campo Comprido – (41) 9 9803-2640. Segunda a Sexta: 19h à 0h – Sábado: 09h às 22h – Domingo: 09h às 13h. @confrariagunha_

COZINHA DO RAGULO

Bolinho de carne com temperos caipiras e feito de forma empanado, maionese especial do Ragulo, muçarela derretida, cebola roxa, cebolinha picadinha no pão d’ água. Acompanha catchup artesanal de goiabada e pururuca.

Rua Desembargador Hugo Simas,1.781, Bom Retiro (Jardim Schaffer). Terça a Sexta: 16h às 23h – Sábados: 12h às 19h. @cozinhadoragulo

CURITIBA BURGER

Bolinho feito com blend de carne nobre e linguiça Blumenau, queijo, tomate e molho especial, servido no pão crocante. Acompanha batata frita.

Rua Alferes Ângelo Sampaio 1.764 – Batel – (41) 9 9602-2231. Terça a Sexta: 12h às 14h / 17h às 22h – Sábado e Domingo: 12h às 22h. @curitibaburger

DELICÁRIO

Bolinho especial de barreado, queijo e vinagrete de banana, servido no pão crocante. Acompanha batata frita.

Rua Almirante Tamandaré 1.365 – Juvevê – (41) 9 9995-9666. Segunda a Sábado: 18h às 23h. @odelicario

DOM CERVANTES

Dois bolinhos de carne bovina feitos com temperos especiais, queijo muçarela, maionese caseira de cebolinha, cebolinha verde fresca picada. Servido Pão francês crocante por fora e macio por dentro. Acompanha fritas individual.

Rua Jacarezinho, 441 – Mercês – (41) 9 9801-5730. Terça a Sábado: 17h às 23h – Domingo: 16h às 20h. @domcervantesbeer

DOWN TOWN BAR

Bolinho de alcatra feito com temperos especiais da casa (com mostarda escura, molho inglês e pão ralado), maionese artesanal defumada e queijo muçarela. Servido no pão crocante. Acompanha batata frita.

Avenida Iguaçu, 902 – Rebouças – (41) 9 8820-8410. Quarta a Sábado: 17h30 à 01h. @dtownpubegarden

DUBLINS PUB

Bolinho de carne bovina com temperos artesanais, queijo muçarela e cheiro verde, servido no pão francês. Acompanha maionese caseira e fritas.

Avenida dos Estados, 405 – Água Verde – (41) 9 9149-9298. Terça a Sábado: 18h às 23h. @dublin_pub

FALAF

Bolinho de falafel (massa de grão de bico e temperos especiais), folhas de rúcula, tomate, cebola roxa, maionese verde (de alho e salsinha) e ketchup de manga agridoce. Servido no pão d’água. VEGANO.

Rua Jacarezinho, 1283 – Mercês – (41) 9 8850-8903

Terça à Sábado: 18h às 22h30

@falafcuritiba

GARDEN

Bolinho com blend especial de costela moída com linguiça Blumenau, queijo muçarela, requeijão cremoso e tomate, servido no pão Riviera amanteigado. Adicional de batata-frita.

Avenida Jaime Reis, 22 – São Francisco – (41) 9 9122-2224. Segunda a Quinta: 17h às 23h10 – Sexta: 17h à 0h10 – Sábado: 12h às 0h10 – Domingo: 11h às 23h10. @gardencwb

GÁS FOOD

Bolinho de carne DEFUMADO (com lenha de macieira) temperado com cebola, mostarda preta, pimenta jalapeño, cheddar, molho barbecue, maionese artesanal, servido no pão brioche.

Rua José Merhy, 1605 – Boa Vista – (41) 3354-5005. Segunda: 18h às 22h – Terça a Sexta: 18h às 23h – Sábado: 12h às 23h. @gasfood

GIGG’S PUB

Bolinho feito de blend de carnes bovinas e temperado (com especiarias, ervas e bacon), cheddar cremoso, alface, tomate e maionese verde da casa. Servido no pão baguete. Acompanha fritas de corte especial e de sobremesa: um pão de mel com casquinha de chocolate e recheio de doce de leite artesanal (leite condensado cozido).

Rua Mateus Leme, 885 – Centro Cívico – (41) 2112-9010. Terça a Quinta: 17h às 0h – Sexta e Sábado: 17h à 1h – Domingo: 16h às 23h. Possui take-away @giggspubcwb

GREEN GATE

Bolinho de carne bovina temperada, queijo cheddar, maionese artesanal, salsa mexicana e cebolinha. Servido no pão cervejinha. Acompanha batata frita salpicada com temperos especiais e secreto do Green.

Avenida dos Estados, 1.214 – Portão – (41) 3503-1840. Segunda a Sábado: 11h às 14h30 – Terça a Sexta: 17h à 0h – Sábado: 16h à 0h. @greengatebar

HAMBURGUERIA ÁGUA VERDE

Bolinho de carne bovina com temperos especiais da casa, queijo muçarela, cheiro verde e maionese, servido pão francês. Acompanham molhos artesanais.

Av. dos Estados, 630 – Água Verde – (41) 3013-7177. Segunda a Sábado: 18h às 23h. @hamburgueriaaguaverde

HAMBURGUERIA DAS AMERICAS

Rua Capitão Leônidas Marques, 1.278 – Uberaba – (41) 9 8403-7120 / 3319-0134. Segunda a Sábado: 18h às 23h. @dasamericashamburgueria

HOOLEY BAR

Bolinho de linguiça toscana de pernil temperado com pimenta do reino e assado na churrasqueira, maionese de alho caseira, torresmo, queijo muçarela maçaricado, cebola roxa e cebolinha. Servido no pão francês. Acompanha dados de queijo coalho e geleia de pimenta.

Rua Vicente Machado 552, Batel – (41) 9 9587-4010. Segunda a Quarta: 11h às 19h – Quinta a Sábado: 11h às 23h. @hooleycoffebar

JIPE BAR

Bolinho de carne bovina com tempero especial da casa e Linguiça Blumenal, maionese artesanal e cebola crispy. Servido no pão brioche. Acompanha batatas rústicas ao lemon pepper.

Rua Secondo Tedechi 36 – Ahú – (41) 9 9154-7589. Quarta a Sábado: 18h às 23h. @jipebarcwb

KANAVIAL

Bolinho de carne de cupim moída com linguiça Blumenau, acompanha maionese caseira de alho, queijo muçarela, cream cheese e bacon. Servido no pão crocante redondo.

Rua Castro, 731 – Água Verde – (41) 3242-3762. Segunda e Terça: 11h30 às 23h30 – Quarta a Sábado: 11h às 23h30 – Domingo: 11h30 às 20h. @kanavial_bar

KAPELLE

Bolinho de carne de fraldinha moída com linguiça Blumenau e assado na brasa, coberta com uma camada de queijo muçarela e servido no pão francês especial. Acompanha vinagrete e maionese/molho verde.

Rua Professor João Mazzarotto, 56 – Capão Raso – (41) 9 8866-5138. Segunda a Sábado: 17h às 23h30. @kapellebar

MERCEARIA 2840

Bolinho de carne bovina com temperos caseiros (de salsinha, cebolinha, alho e ervas finas), queijo muçarela, molho especial da casa e cebolinha. Servido no pão de hambúrguer francês. Acompanha vinagrete da casa e batata rústica.

Rua Waldemar Loureito de Campos, 2840 – Boqueirão – (41) 3095-5564. Segunda a quinta: 17h às 22h – Sexta e Sábado: 17h às 23h50. @mercearia.2840

MR HOPPY – PORTÃO

Bolinho de carne feito artesanal 110g frito, maionese artesanal de bacon crocante, alface americana, molho de tomate cereja feito com chopp artesanal da casa, servido no pão especial artesanal.

Rua Itatiaia, 950 – Portão – (41) 3092-0600. Terça a Domingo: 17h à 0h. @mrhoppyportao

PERUANO

Bolinho de carne bovino com exótico tempero peruano, creme de queijo huancaina (dos Andes) e o especial chimichurri do chef, servido no pão crocante. Acompanha batatas rústicas.

Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 675 – Cristo Rei – (41) 9 9931-8478. Quinta a Sábado: 18h30 às 22h. Possui take-away. @peruanogastronomia

PIT STOP BURGER

Bolinho especial de carne bovina, bacon crocante, alface americana, picles, molho especial, maionese da casa, servido no pão crocante. Acompanha batata frita palito.

Rua Professor João Soares Barcelos, 1793 – Boqueirão – (41) 9 9211-3330. Todos os dias: 18h às 23h @pitstopburgergrill

PORK’S ÁGUA VERDE

Bolinho de carne suína, maionese com mostarda Dijon, chutney artesanal de manga e gengibre, queijo muçarela e rúcula. Servido no pão francês. Acompanha chips de mandioca.

Avenida dos Estados, 101 – Água Verde. Terça a Quinta: 17h30 a 24h – Sexta e Sábado: 17h30 a 1h – Domingo: 17h30 as 23h. @porks_aguaverde

PORK’S AV. BRASÍLIA

Bolinho de carne suína, maionese caseira, creme de alho e finalizado com chips de queijo parmesão. Servido no pão de hamburguer. Acompanha Porkspoca (pururuca)

Avenida Brasília, 6.652 – Novo Mundo. Terça a Domingo: 17h às 0h. @porks_avbrasilia

PORK’S AV. IGUAÇU

Bolinho de carne suína, maionese com mostarda Dijon e lemon pepper, queijo muçarela e vinagrete. Servido no pão francês. Acompanha chips de mandioca.

Avenida Iguaçu, 3919 – Vila Izabel. Terça a Quinta: 17h30 a 24h – Sexta e Sábado: 17h30 a 1h – Domingo: 17h30 as 23h. @porks_aviguacu

PORK’S CHAMPAGNAT

Três Bolinhos de 50g de pernil e bacon moído e temperado com especiarias, queijo gouda, maionese de alho e bacon, purê de maça. Servido no pão d’agua. Acompanha pururuca.

Rua Ferdinando Darif, 12 – Campina do Siqueira – (41) 3322-8316. Terça a Sexta: 17hrs às 0h – Sábado: 14hrs às 0h – Domingo: 14hrs às 22hrs. @porkschampagnat

PORK’S ITUPAVA

Bolinho de lombo suíno e temperos especiais, queijo provolone, fatias de bacon crocante, maionese da casa, alface americana e geleia de pimenta. Servido no pão d’água.

Rua Itupava, 1.091 – Alto da XV – (41) 9 9776-3974. Terça a Quinta: 17h às 23h – Sexta: 17h às 0h30 – Sábado: 16h às 0h30 – Domingo: 16h às 22h. @porks_itupava

PORK`S MUSEU DO OLHO

Bolinho de costelinha suína com temperos especiais, cream cheese, tiras de bacon tostados e lemon pepper, servido no pão francês.

Rua Mal. Hermes, 1.092 – Centro Cívico (na frente do museu do olho). Terça a Sexta: 17h às 23h – Sábado: 14h à 23h – Domingo: 14h às 22h. @porks_museudoolho

PORK`S PORTÃO

Bolinho de carne suína, maionese especial, queijo cheddar fatiado, vinagrete especial da casa e cebolinha. Servido no pão d’água. Acompanha mostarda preta.

Rua João Betega, 351 – Portão – (41) 99203-9878. Terça a Domingo: 17h às 23h30. Pet friendly. @porksportao

PORK’S SALGADO FILHO

Bolinho de carne suína, maionese artesanal de alho, cebola caramelizada e cebolinha, servido no pão francês. Acompanha Porkspoca (pururuca).

Avenida Senador Salgado Filho, 3.846 – Uberaba. Terça a Quinta: 17h às 23h30 – Sexta: 17h a 0h30 – Sábado: 16h a 0h30 – Domingo: 16h às 23h. @porkssalgadofilho

PORK`S TRAJANO

Bolinho de linguiça toscana, maionese da casa, queijo muçarela derretido, farofa de bacon e vinagrete. Servido no pão d’água.

Rua Trajano Reis, 144 – São Francisco. Terça a Domingo: 17h às 0h. @porkstrajano

QUERMESSE

Bolinho de fraldinha com temperos da casa, creme de queijo cheddar e bacon crocante servido no pão francês.

Rua Carlos Pioli, 513 – Bom Retiro – (41) 3026-6676 – Whatsapp 9 9946-0411. Terça a Sexta: 17h à 1h – Sábado e Domingo: 11h30 à 1h. @barquermesse

QUINTAL 68

Bolinho de carne bovina com temperos caseiros, fatia de queijo muçarela, queijo cheddar cremoso e tiras de bacon crocante. Servido no pão cervejinha selado na manteiga. Acompanha mandioca frita.

Rua Hedwirges Sophia Walesko, 68 – Xaxim – (41) 9 9750-2131. Terça a Domingo: 18h às 23h. @quintal68

QUINTAL HOPLAND

Bolinho de carne feito com temperos da casa, queijo, maionese da casa e molhos, cheiro verde, servido no pão crocante. Acompanha molho de pimenta e vinagrete.

Rua Brasílio Itiberê, 4.057 – Água Verde – (41) 3359-3602. Quarta a sexta: 18h às 22h – Sábado: 12h às 20h – Domingo: 12h às 15h. @hoplandcwb

QUITUTTO

Bolinho de carne bovina temperada, queijo provolone, aioli (maionese especial de alho) e cheiro verde. Servido no pão crocante. Acompanha vinagrete da casa.

Av. dos Estados, 481 – Água Verde – (41) 3107-3333. Terça a sexta: 17h30 às 22h – Sábado: 17h às 22h. @quitutto

QUITUTTO – DISTRITO 1340

Rua Major Heitor Guimarães, 1.130 – Distrito 1340 – Seminário – (41) 99566-4630. Terça a Domingo: 17h às 23h. @quituttodistrito

SILZEUS

Bolinho de carne (200g) com temperos da casa, maionese defumada, queijo muçarela derretida, tomate, alface americana, molho sweetchilli e maionese de alho, servido no pão francês.

Via Veneto, 500 – Santa Felicidade – (41) 3077-2953. Segunda a Sexta: 17h à 0h – Sábado e Domingo: 11h30 à 0h. @silzeus_bar

SMOKE N’ FIRE

Bolinho de carne bovina de 120gr defumado e com tempero especial do chef, fatiazona de queijo colonial tostado, krejalky (conserva de repolho ucraniana), maionese verde “ultra secreta”, servido no pão cervejinha tostado na chapa.

Avenida Iguaçu, 4399, loja M 2 Mezanino, SOUQ Curitiba – (41) 2112-9901 – Vila Izabel. Terça a Quinta: 17h às 22h30 – Sexta: 17h às 23h – Sábado: 11h às 23h – Domingo: 18h às 22h. @smokenfireexpress

TAKE YOUR BEER

Bolinho de carne “curada” (para formar uma auréola de coloração rosada) temperada com noz moscada, salsinha e vinho tinto, molho de alho, queijo provolone derretido e pimenta biquinho. Servido no pão bolinha. Acompanha vinagrete especial da casa.

Rua Tapajós, 1.047 – loja 11 – Bom Retiro – (41) 3328-1999. Segunda a Sábado: 11h30 às 23h. @takeyourbeercwb

UKRA BAR

Bolinho feito com mix de carnes (costela, bacon e frango), com temperos da casa e empanado com farinha panko, mix de queijos (provolone, parmesão e muçarela), maionese da casa e alface, servido no pão crocante fresco.

Rua Pará 1.035 – Água Verde – (41) 9 9228-7986

Terça a Quinta: 18h às 23h – Sexta: 19h à 0h – Sábado: 14h à 0h.

@ukra.bar

UM GASTROBAR

Bolinho feito a partir de um blend de carnes especiais afim de obter textura e sabor com mistura de temperos do Médio Oriente, maionese feita na casa com os temperos do Médio Oriente. Queijo muçarela defumada com especiarias. Servido em um pão brioche especial. Acompanha molho de pimenta da casa feita especialmente para esta edição.

Alameda Princesa Isabel, 2.976 – Bigorrilho – (41) 9 9926-6603. Terça a Sábado: 17h à 0h. @umgastrobar

USHUAIA BAR

Bolinho de carne especial com temperos da casa, maionese de manjericão, queijo cream cheese com noz moscada, cebolete picadinha servido no pão cervejinha. Acompanha batata frita salpicada com lemon pepper.

Rua Paulo Gorski, 826 – Mossunguê – (41) 9 9199-5114. Terça a Sábado: 17h30 às 23h. @ushuaiabarcuritiba

VILLA BISTRÔ



Bolinho de carne com temperos e especiarias, cheddar fundido, maionese artesanal de alho e ervas finas, cebola caramelizada e bacon crispy. Servido no pão d’água crocante, com casca de queijo provolone.

Opção vegetariana: bolinho de carne vegetal (da Fazendo Futuro) com tempo e especiarias, cheddar fundido, maionese artesanal de alho e ervas finas, cebola caramelizada e proteína de soja crispy. Servido no pão d’água crocante, com casca de queijo provolone

Av. Sete de Setembro, 6.334 – Seminário – (41) 9 8859-7898. Segunda a Quinta: 17h às 22h30 – Sexta e Sábado: 17h às 23h20. @villabistrocwb – villabistrobatel.menudino.com

WANKE BURGER HOUSE

Bolinho de carne bovina elaborado com tempero da casa, queijo prato, maionese artesanal da casa e cebolinha picadinha. Servido no pão francês. Acompanha molho de pimenta da casa.

Rua Alferes Poli, 1.815 – Rebouças – (41) 3359-2719. Terça a Domingo: 18h30 às 22h30. @wankeburgerhouse