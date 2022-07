Dança, moda, música e comportamento são os principais elementos que vão compor a 19ª edição do Festival Internacional de Hip Hop (FIH2), evento apresentado pela Ligga Telecom e pelo Ministério do Turismo. O encontro, que acontece entre os dias 08 e 10 de julho, em Curitiba, vai reunir 109 grupos de dança do Brasil, Argentina, Uruguai e Chile, que somam mais de dois mil dançarinos.

Os grupos serão avaliados por um júri de grandes personalidades internacionais, como Lola Beckers (NL), Marlee Hightower (EUA), Mário Nascimento (BR), Pavel Kazarian (RUS) e Selene Haro (EUA).

+ Leia mais: Margareth Menezes faz show em Curitiba neste domingo e encerra a Oficina de Música

Além das apresentações de dança urbana, o evento também contará a Cidade da Dança, uma estrutura montada no Expo Unimed, com expositores de produtos e serviços, workshops temáticos, experiências sensoriais de projetos assistenciais e atividades para crianças de todas as idades, visando promover experiências e conexões únicas entre as pessoas, com diversão e conhecimento.

“É uma grande honra estar junto ao FIH2. É uma forma de mostrarmos que uma empresa de banda larga, que providencia acesso aos conteúdos mais diversos do mundo, também promove cultura, autenticidade, todos os movimentos de expressões culturais”, diz Rocky Santos – diretor de Marketing da Ligga.

O FIH2 também vai oferecer o Super Workshop, com oito aulas ministradas por professoras e coreógrafas brasileiras e estrangeiras, com grande repertório e experiência na área da dança urbana. Ainda integra a programação a 4ª edição do Fórum Brasileiro de Economia Criativa, uma aula avançada com professoras convidadas e as aulas do “Dance a la carte”, um espaço onde os participantes podem escolher os profissionais e ritmos de acordo com suas preferências.

“O fato de estarmos presentes mostra que queremos ser uma marca sempre a prova do futuro e que sabemos que qualquer movimento artístico sempre será atemporal”, conclui o diretor.

Experiências e atividades sensoriais para o público

Logo na abertura do evento, o público terá a oportunidade de conferir um espetáculo com luzes de LED, projeções e performances com fibras. Para quem busca diversão, a área Game Ligga irá proporcionar novas experiências com cadeiras gamers e gadgets tecnológicos.

A música ficará por conta do DJ Car e, em vários momentos, os participantes poderão assistir às apresentações de dança ou se aventurar na pista aberta.

+ Veja também: Circuito Patagonia promove festa ao redor do fogo na Grande Curitiba

Além de internet de fibra com alta velocidade, para que os participantes possam compartilhar suas experiências pelas redes sociais, o evento também poderá ser acompanhado virtualmente, em um sistema com várias câmeras, semelhante às transmissões televisivas.

Os ingressos para as apresentações no Teatro Positivo podem ser adquiridos pelo Disk Ingressos, por R$46 (meia entrada) e R$ 92 (inteira). O espaço Cidade da Dança é aberto ao público e gratuito. A programação, os grupos participantes e demais informações sobre o evento podem ser conferidas no site fih2.com.br ou pelo Instagram @fih2oficial.

Serviço

O que? FIH2 – Festival Internacional de Hip Hop

Quando? De 08 a 10 de julho.

Onde? Teatro Positivo Grande Auditório e ExpoUnimed (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido)

Quanto? a partir de R$ 40,00 (meia entrada) – www.diskingressos.com.br/