Entre os dias 6 a 16 de outubro de 2022 será realizada a 1ª Feira das Flores de Holambra em Almirante Tamandaré, como parte das festividades de aniversário do município. Serão comercializadas mais de 150 espécies dentre flores, folhagens e mudas de árvores, vasos, com preços acessíveis a população em geral. No local haverá, também, barraca de alimentação, atrações culturais e sorteio de prêmios.

Com a comemoração a feira das flores visa, angariar recursos financeiros a duas entidades beneficentes locais, a CEBUDV Núcleo Coroa Divina que atende, desde 2007, a população por meio de ações direcionadas a causas sociais e ambientais e a APMI – Associação de Proteção a Maternidade e a infância.

A Primeira Feira das Flores de Holambra, estará localizada na Rua Maria Madalena,115, em frente ao Terminal de Ônibus do Cachoeira e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré. Informações pelo telefone (41) 98805-2291 (Whatsapp)

O evento será na Rua Maria Madalena, 115 – Cachoeira – Almirante Tamandaré (Próximo ao terminal de ônibus).