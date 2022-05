Morretes, um dos principais destinos turísticos do Paraná, recebe no feriado de Corpus Christi, dias 18 e 19 de junho (sábado e domingo), o Morretes Blues Festival em diversos pontos da cidade. O evento inédito e gratuito será promovido pela Planeta Brasil Entretenimento em parceria com a rede Porks – Porco & Chope.

Com seus primeiros registros no século XVII, no sul dos Estados Unidos, o blues criou grandes nomes que marcaram a história da música e se transformaram em verdadeiras lendas, como B.B. King, Muddy Waters, Robert Johnson e Gary Moore. O estilo musical ganhou o mundo por sua melodia envolvente, com muito improviso instrumental e vocais marcantes. O novo festival multicultural do litoral do Paraná nasce inspirados nestes grandes ícones da música mundial.

O festival promete reunir os principais músicos da cena paranaense, com gastronomia diversa e atividades para toda a família, movimentando a economia local e levando uma nova opção de entretenimento para os moradores da região e turistas.

“Morretes é uma cidade que respira arte e a gastronomia. O Morretes Blues Festival surge com o objetivo de ser o maior festival multicultural do litoral paranaense. Um final de semana focado em entretenimento de altíssima qualidade, com muito blues e gastronomia de excelência. Tudo isso aos pés da Serra do Mar, em uma região paradisíaca. Temos certeza de que estamos criando um evento que terá vida longa”, comenta Patrik Cornelsen, diretor da Planeta Brasil Entretenimento e um dos idealizadores do Morretes Blues Festival.

Durante os dois dias do Morretes Blues Festival, o público poderá acompanhar gratuitamente mais de 20 shows. Em sinergia com o espaço paradisíaco, as atrações musicais, que serão divulgadas oficialmente nos próximos dias, prometem levar o público presente para um universo bem peculiar, que vai conectar diferentes vertentes do estilo musical em dois dias repletos de experiências e emoções.

Além de muita música de qualidade, o evento também contará com dezenas de opções de chopes artesanais, drinks especiais e muita gastronomia. Serão diversas operações gastronômicas temporárias, que irão se unir aos bares e restaurantes tradicionais da cidade para oferecer preparos saborosos e cheios de personalidade ao público.

“Estamos preparando um grande evento para pessoas que queiram passar o final de semana curtindo uma programação realmente inesquecível. Além do cuidado com a escolha dos artistas que irão tocar durante o festival, estamos selecionando com muito carinho os artistas da gastronomia que irão potencializar a experiência do Morretes Blues Festival”, completa José Araújo Netto, fundador da rede Porks – Porco & Chope e um dos idealizadores do Curitiba Blues Festival.

Mais informações no perfil oficial do evento no Instagram (@morretesbluesfestival).

Foto: Divulgação