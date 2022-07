O Ken’eki, restaurante de culinária japonesa contemporânea comandado pelo chef Dudu Sperandio, acaba de lançar a primeira edição do Festival do Atum de Curitiba, que oferece dez opções de preparos que levam o atum como protagonista pelo preço fixo de R$ 10 cada.

+ Leia mais: Curitiba terá novo supermercado atacadista da rede Harger. Saiba onde será!

Entre os destaques do evento estão o Atum Grelhado com Crosta de Gengibre; o mini Tartare de Atum; o Carpaccio de Atum e Tartufata; e o Tuna Salad, com cubos de atum, rúcula, botarga e molho especial da casa. O restaurante ainda oferece diversas porções de niguiri, sashimi, uramiki, entre outros preparos de excelência.

Propondo uma harmonização completa, o Ken’eki trabalha com drinks a base de sake e gin. Além disso, os amantes de atum poderão aproveitar o festival em um ambiente refinado e aconchegante, que vai da parte interna ao deck frontal do empreendimento.

+ Veja também: Tobogã gigante, camas elásticas e piscina de espuma divertem crianças e adultos em shopping de Curitiba

O 1º Festival do Atum de Curitiba acontece no Ken’eki (Rua Myltho Anselmo da Silva, nº 1439) até o final do mês de julho. A casa funciona de terça a domingo (só não abre no último domingo do mês), a partir das 18h30. Mais informações no Instagram oficial do empreendimento (@keneki.sushi).