O tradicional Pêéfe (sim, o PF, Prato Feito) está presente em inúmeros restaurantes Brasil afora e agora é a estrela de um festival exclusivo em Curitiba, com receitas tradicionais brasileiras e de diversas etnias. Até o 29 de março, aniversário de Curitiba, o 1º Festival do Pêéfe – Viva a Comida Afetiva movimenta a rotina gastronômicos dos amantes de um bom prato.

A promoção é da Casa Curitiba Honesta, empresa conhecida pela organização de eventos gastronômicos como o Festival do Pão com Bolinho. Como o funcionamento de restaurantes tem sido prejudicado pelo decreto que tenta frear os efeitos da pandemia da covid-19, os organizadores encontraram uma maneira de manter o interesse e a segurança do público alvo.

Quem pedir os pretos pelo aplicativo 99Food não paga a entrega. Isso mesmo, a taxa de entrega é gratuita. Outro mote do festival é apoiar os comerciantes locais, que têm sofrido com a rigidez das medidas de combate ao coronavírus.

O festival

Serão ao todo 22 participantes e preço por prato será de R$ 22,90. Muitos restaurantes vão trazer receitas de família dos proprietários e cozinheiros – daí o tema Viva a Comida Afetiva. Há representantes da comida libanesa, nepalesa, italiana, peruana, e, naturalmente, brasileira. Caso o decreto permita, o Festival também poderá ser prestigiado nos estabelecimentos.

“Com esse festival, queremos mais uma vez ajudar os restaurantes a superar as dificuldades da pandemia. Agora é hora de apoiar nossos empreendedores. Teremos muitos pratos que fazem parte da história desses locais e das famílias proprietárias, inclusive vegetarianos e veganos. Com certeza vamos surpreender nesse que é o primeiro festival de Pêéfe do Brasil”, diz Sergio Medeiros, organizador do evento.

Entre os pratos oferecidos estão Posta com fettuccine, Sobrecoxa com polenta, Feijoada, Fettuccine com cogumelos (vegano), Filé Osvaldo Aranha, Moqueca de palmito (vegana), Espeto de kafta, Chicken curry, Baião de dois, Cozido Madrilenho (vegano), Strogonoff de palmito e cogumelos (vegetariano), Berinjela à parmegiana (vegetariano), Strogonoff de Carne, Strogonoff de frango e muitos outros.

Vantagens na entrega

Todas as entregas do festival serão gratuitas, exclusivamente pela 99Food. Haverá um raio de distância a partir dos restaurantes atendidos pelo app. Para checar quais restaurantes estão disponíveis na sua região, o cliente só tem que acessar o app. E quem for usar o 99Food pela primeira vez usando o código FESTIVALDOPF tem R$ 13 de desconto, ficando o prato por R$ 9,90 (com limite de 20 mil cupons).

Opção de PF do Tempo Café. Foto: Divulgação

Confira os participantes:

1) Aquarius

2) Bacareto

3) Bar do Dante

4) Bar Mignon

5) Barão Box

6) Benzadeusa!

7) Cartolas

8) Cozinha da Vó Lena

9) Do Peruano

10) Everest Inn – Comida Nepalesa

11) Fellaz Comida e Arte

12) Libaneza – Comida Árabe

13) Mavy Pub

14) Merano Gastronomia

15) Na Casa do Ganso

16) Nina Comida com Arte

17) O Jardineiro

18) Quintal 68

19) Quiosque do Júlio

20) Scondidinho

21) Silzeus

22) Tempo Café

A lista de endereços, descrições dos pratos e fotos estão disponíveis no site www.curitibahonesta.com.br.