O 32º Festival da UFPR de Antonina, Litoral do Paraná, começa neste fim de semana e volta a ter programação presencial este ano. Por causa da pandemia, o evento teve duas edições virtuais. A cerimônia oficial de abertura será neste domingo (17), no Theatro Municipal da cidade, a partir das 17h30. Já a partir do sábado (16) ocorre uma série de atividades artístico-culturais. O evento acontece entre os dias 16 e 23 de julho.

Segundo a organização, a abertura no domingo, às 17h30, terá o espetáculo “O Grande Circo Místico”, no qual a Orquestra Filarmônica da UFPR convida o Grupo de MPB da universidade para uma participação especial. Depois, às 21h, ainda haverá o espetáculo teatral “Ilíada de Homero”, com os atores Letícia Sabatella e Daniel Dantas.

LEIA TAMBÉM:

>> Litoral do Paraná recebe apresentações de circo gratuitas neste final de semana

>> Versão de “O Lago dos Cisnes” é apresentado pelo Balé Teatro Guaíra

No sábado, estudantes da UFPR estarão na praça central de Antonina para realizar jogos, brincadeiras e atividades de lazer com o público. Já na Estação Ferroviária da cidade, às 15h, haverá o evento Café & Prosa. Será um encontro literário com personalidades do Litoral. Lá também será aberta a exposição “Novos Caiçaras”, com obras de artistas locais.

A programação completa de espetáculos – que são gratuitos e abertos ao público – começa na quinta-feira (21), em um palco montado na Avenida do Samba. Estão previstos shows, intervenções e outras manifestações culturais. Entre os vários espetáculos, destacam-se um encontro histórico de diferentes grupos de Fandango do litoral paranaense e mestres fandangueiros, que acontece na ADEMADAN na sexta-feira (22), e o Acústico com João Triska no Clube Náutico/Slocum 88, no sábado (23). Neste último dia do Festival, está previsto para seu encerramento o encontro da “Pipoca da Jay” com o CarnaFEST, que reúne escolas de samba da cidade, em um grande baile público de carnaval, com show de fogos para iluminar o céu de Antonina.

Além dos eventos de abertura ao longo da semana, o tradicional Festival de Inverno da UFPR trará oficinas, rodas de conversa, workshops e mais de 30 atividades de formação. Segundo a UFPR, o foco do evento é “proporcionar de forma contínua ações que beneficiam a sociedade nas cidades litorâneas, estimulando o desenvolvimento sustentável da economia criativa local, a geração de trabalho e renda, a difusão da diversidade e da produção de bens culturais”.

Evento de tradição da UFPR

A professora doutora Lucia Helena Alencastro, coordenadora da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPR (PROEC) e do 32º Festival de Inverno, explica que a organização do festival começou no fim do ano passado, sem a certeza de que o evento seria presencial. “Estávamos ansiosos pela retomada, mas inseguros de que realmente conseguiríamos realizar o festival presencialmente. Todos queriam muito que desse certo, por isso a expectativa para esse ano é a melhor possível”, disse a coordenadora.

Ainda segundo a professora, o Festival de Inverno é o maior evento de tradição da universidade e tem um impacto muito positivo na comunidade. “São gerações que se criaram com o festival. Ao longo desses mais de 30 anos, muitos artistas locais descobriram seu potencial partir do evento. Movimenta a economia, movimenta a comunidade local, acadêmica e aproxima as pessoas. Ainda mais nesse momento difícil pelo qual passa a área cultura, incluindo a dificuldade financeira. Para nós, este ano, o festival é um movimento de resistência da Cultura e da Educação”, finaliza.

Mais informações e a lista com a programação completa estão no site do festival.