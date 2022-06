Começa nesta quinta-feira (30), a 39ª Oficina de Música de Curitiba, que vai espalhar pela cidade uma programação com 170 eventos, sendo 105 deles com entrada gratuita. O concerto e a cerimônia de abertura acontecem no Teatro Guaíra, a partir das 20h, com apresentações da Camerata Antiqua de Curitiba, Orquestra de Câmara da Cidade, Orquestra à base de Corda e com Renato Borghetti, como músico convidado.

Com o tema, Centenário da Semana de Arte Moderna, a 39ª edição faz uma homenagem ao compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos e marca o retorno do público presencial.

Até o dia 10 de julho a cidade terá shows eruditos, de música antiga e popular, cinema, Oficina Verde, Festival de Inverno do Centro Histórico, Circuito Off em 21 bares e restaurantes e concertos para crianças em todas as regionais. A programação integra o Inverno Curitiba 2022.

Programação eclética

Começa nessa semana a 39ª Oficina de Música de Curitiba. Foto: Cido Marques

Do Rio Grande do Sul vem o gaiteiro Renato Borghetti para abertura da oficina, no dia 30 de junho. E para encerrar, no dia 10 de julho, o calor da Bahia com o show de Margareth Menezes e banda, que fecha a 39ª Oficina de Música ao lado da Orquestra À Base de Sopro.

Outros grandes destaques da MPB nos palcos da Oficina de Música são Toquinho, que se apresentará na Ópera de Arame, dia 6 de julho, às 20h. Danilo Caymmi e Claudio Nucci dividem o palco do Guairinha no dia 8 de julho. Será a primeira participação de Cláudio Nucci, um dos fundadores do grupo Boca Livre, em uma Oficina de Música de Curitiba.

A programação completa pode conferida no site da Oficina de Música. Veja logo abaixo como adquirir os ingressos!

Formações on-line e presenciais

Dividida nas áreas de Música Antiga, Erudita e MPB, as aulas terão até quatro dias, entre 30 de junho e 10 de julho. Neste ano serão oferecidos 64 cursos ministrados por professores de destaque no atual cenário musical do país e do mundo.

Os 44 cursos presenciais acontecem em 11 espaços culturais, a maioria deles no Centro e Setor Histórico: Capela Santa Maria, Casa Hoffmann, Cine Passeio, Conservatório de Música Popular Brasileira, Memorial de Curitiba, Solar dos Guimarães, Solar da Cultura, Escola de Patrimônio, Círculo de Estudos Bandeirantes, Teatro Regina Casillo.

Circuito OFF

O tradicional Circuito Off, que promove grandes encontros musicais dentro de bares e restaurantes, desembarca nesta edição da Oficina com uma extensa programação.

Até agora estão confirmadas 50 apresentações em 22 lugares. São bares e restaurantes do Centro à CIC e até em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba.

Com curadoria de Glauco Solter, o Circuito OFF tem line up formada quase que totalmente por artistas locais, com apresentações todos os 11 dias da Oficina de Música.

A Oficina em números

. 170 eventos, 105 gratuitos

. Shows, concertos, cinema, Oficina Verde, Circuito Off e Festival de Inverno do Centro Histórico

. A programação paga tem ingressos com preços acessíveis, de R$ 10 a R$ 50

. 40 palcos e salas de aula em teatros, igrejas, cinemas, biblioteca, regionais, bares e restaurantes

. 400 artistas, 335 da cidade

Ingressos – onde comprar

Teatro Guaíra – Auditório Bento Munhoz da Rocha Netto (Guairão): www.ticketfacil.com.br

Teatro Guaíra – Auditório Salvador de Ferrante (Guairinha) www.ticketfacil.com.br

Capela Santa Maria Espaço Cultural: www.minhaentrada.com.br

Ópera de Arame: www.minhaentrada.com.br

Cine Passeio: www.ingresso.com