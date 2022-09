Petisco mais famoso dos botecos curitibanos, a Carne de Onça é Patrimônio Cultural Imaterial de Curitiba e tem um festival gastronômico só seu, que chega agora à sexta edição. O Festival de Carne de Onça de Curitiba será de 14 de setembro a 02 de outubro. Nesse período, os 21 bares participantes estarão servindo o petisco a R$ 19 a porção.

E neste ano uma novidade: o lançamento de produtos voltados especialmente ao prato. “Estamos lançando uma broa com fermentação natural própria para carne de onça, em parceria com a Panificadora Aquarius. Também uma cerveja lager para harmonizar com o petisco, em parceria com a cervejaria paranaense Roots, mais uma mostarda e pimenta, em parceria com a It’s BBQ time”, conta Sergio Medeiros, editor do portal Curitiba Honesta, organizador deste e de vários outros festivais gastronômicos da cidade. Estes produtos continuarão sendo vendidos após o evento.

A Carne de Onça lembra três receitas tradicionais muito conhecidas: o Hackepeter alemão, o Steak Tartare francês e o Quibe Cru libanês. Porém, como é servido em Curitiba, é algo próprio da cidade. A iguaria curitibana é feita da seguinte forma: uma fatia de broa preta, coberta com carne bovina moída (normalmente patinho), cebola branca cortada fininha, cebolinha verde picada, temperada com sal, pimenta do reino e regada com bom azeite de oliva extravirgem. No Festival, cada cozinheiro traz sua própria versão, mas tem tirar a essência do prato.

Produtos especiais

Uma broa, uma cerveja e uma mostarda. Tudo pensado pra harmonizar perfeitamente com uma boa Carne de Onça. Esses produtos são uma iniciativa inédita da Curitiba Honesta para tornar o prato curitibano ainda mais saboroso.

A broa para carne de onça Curitiba Honesta foi desenvolvida pela Aquarius, panificadora tradicional curitibana, mais de 50 anos de fundação, junto com Sergio Medeiros, criador do Festival de Carne de Onça de Curitiba. É uma broa feita sem pressa, com fermentação natural e longa, criada para harmonizar com o sabor da carne de onça. A farinha utilizada para a Broa Especial para Carne de Onça Curitiba Honesta é do moinho paranaense “Moageira Irati” desenvolvida especialmente para pães feitos com fermentação natural. A broa estará à venda na panificadora Aquarius.

Outra novidade é a cerveja lager Curitiba Honesta, criada pela cervejaria Roots em parceria com Medeiros. Já a mostarda foi desenvolvida pela marca de molhos e temperos It’s BBQ Time. Os produtos estarão à venda no bar It’s BBQ Time e pelo iFood do local.

Confira os participantes do 6° Festival de Carne de Onça de Curitiba:

A Ostra Bêbada

Foto: Gean Cavalheiro

Carne bovina moída (patinho), cebola roxa, cebolinha, sal, azeite de oliva sobre a broa de centeio. Acompanha mostarda ribs e mostarda escura.

Rua Ermelino de Leão, 95 – Centro – Terça a sábado das 11 às 23h. Domingo das 11h às 17h. @aostrabebada

Barbaran

Foto: Gean Cavalheiro

Carne bovina moída (patinho), cebola fatiada, cebolinha verde, três fatias de broa, azeite de oliva e mostarda escura.

Alameda Augusto Stellfeld, 799 – Centro – (41) 3322-2912. Terça a quinta das 18h às 23h30. Sexta das 17h30 à 0h. Sábado 12h à 0h. Domingo das 16h às 22h. @barbaran_ucrania

Baroneza

Foto: Gean Cavalheiro

Carne bovina moída (patinho), cebola branca, cheiro verde servido na broa de centeio. Acompanha mostarda escura.

Rua: Conselheiro Carrão, 279 – Juvevê – (41) 3352-9327 – Segunda a sábado das 17h às 23h. @barbaroneza

Bom Scotch

Foto: Gean Cavalheiro

Carne bovina moída (patinho), cebola branca, tomate picadinho, cheiro verde servido na broa de centeio. Acompanha mostarda escura e molho inglês.

Rua Morretes, 347 – Agua Verde – (41) 3015-6612. Terça a sexta das 17h à 01h. Sábado, domingo e feriado 16h à 0h. @bomscotch

Burguer Bar

Foto: Gean Cavalheiro

Carne bovina moída (patinho), cebola branca, cheiro verde servido na broa de centeio. Acompanha mostarda escura e um shot de cachaça artesanal.

Rua Francisco Derosso, 1095 – Xaxim – (41) 3082-8229. Segunda a sábado das 18h à 23h. @burguer.bar

Canabenta

Foto: Gean Cavalheiro

Cartolas

Foto: Gean Cavalheiro

Carne bovina moída (patinho), cebola, cebolinha, azeite extra virgem de oliva, especiarias, sal, pimenta do reino servida no pão australiano.

Rua Emiliano Perneta 880 – Centro – (41) 3209-6982 – Terça a sábado 17h às 23h30. Domingo das 15h às 22h. @cartolassportsbar

Charles Burguer

Foto: Gean Cavalheiro

Carne bovina moída (patinho), cebola branca, cebola roxa, cebolinha verde servido na broa especial de fermentação natural “ Aquarius/Curitiba Honesta”

Avenida Cândido Hartmann, 392 – Bigorrilho- (41) 3339-4771- Segunda a domingo à 0h. @charles_burguer

Dom Cervantes

Foto: Gean Cavalheiro

Carne bovina moída (patinho), cebola, temperos da casa e cebolinha servido na broa de centeio

Rua Jacarezinho, 441 – Mercês – (41) 3029-4411 -Terça a sábado das 17h às 22h30. @domcervantesbeer

GastBier

Foto: Gean Cavalheiro

Carne bovina moída (patinho), especiarias, cebola picadinha, cebolinha, azeite de oliva servido na broa integral com castanha.

Rua Mateus Leme, 2148 – Centro Cívico – (41) 9 8865-8086 – Quarta a sábado das 17h30 às 23h. @gastbierbrewpub

Green Gate

Foto: Gean Cavalheiro

Carne bovina moída (patinho), molho especial da casa, cebola roxa picada, cebolinha, azeite de oliva, mostarda escura na broa feita com cerveja.

Rua dos Estados, 1214 – Agua Verde – (41) 3503- 1840. Segunda a quinta das 17h às 23h30. Sexta e sábado das 17h à 0h. @greengatebar

It´s BBQ Time Curitiba

Foto: Gean Cavalheiro

Carne bovina moída (patinho), cebola branca, cebolinha, azeite de oliva servido na broa de fermentação natural “ Aquarius/ Curitiba Honesta”

.Avenida Arthur Bernardes 816 – Portão – anexo ao bar Detroit. Quarta a sábado das 16h às 22h. @itsbbqtimecuritiba

Jabuti

Carne bovina moída (patinho), cebola roxa, cebolinha, azeite de oliva servida na fatia de broa.

Rua Professor Assis Gonçalves, 1506 – Agua Verde – (41) 3229-5054 – Segunda a sexta das 17h às 23h. Sábado das 17h30 às 23h. @jabutibar

Jackson Assados – Quatro Barras

Foto: Gean Cavalheiro

Carne bovina moída (alcatra), cebola roxa, cebolinha, azeite de oliva servida na broa especial de fermentação natural “ Aquarius/ Curitiba Honesta”.

Rua do Contorno – Albano Boutin, 877 Jardim das Acácias – Quatro Barras – (41) 9 9963-9236 -Terça a quinta das 11h30 às 14h30 e das 19h às 23h. Sexta das 11h30 às 16h e das 19h às 23h. Sábado das 11h30 às 16h e das 19h às 23h. Domingo e feriado das 11h30às 17h. @jackson_assados

Jipe Bar

Foto: Gean Cavalheiro

Carne moída especial temperada com sal, pimenta, azeite de oliva extra virgem defumado, cebolinha e roxa servida na broa escura.

Rua: Secondo Tedeschi, 36 – esquina com rua Nelson de Souza Pinto – anexo ao Jeep Club– Ahú (41) – 9 9154-7589 Quarta a sábado 18 às 23h. @jipebarcwb

Maia Box – Mercado Municipal

Foto: Gean Cavalheiro

Carne bovina moída (patinho), temperado na pasta de aliche, cachaça, pimenta e cebolete sobre broa schoroter integral e mostarda amarela.

Avenida Sete de Setembro 1865 – Box 201 Mercado Municipal de Curitiba – Terça a sexta das 9h às 17h30. Sábado 8h às 17h30. Domingo 8h às 12h30. @maiaboxcuritiba

O Cachaceiro

Foto: Gean Cavalheiro

O Taberneiro

Foto: Gean Cavalheiro

Carne bovina moída (patinho), cebola roxa picadinha, tapenade de azeitonas pretas, mostarda escura, noz moscada, cebolinha e azeite de oliva servido sobre broa integral

Rua Dom Pedro I, 643 – Agua Verde – (41) 3408-5188 – Terça a sexta das 17h às 22h. Sábado das 18h às 22h. @otaberneiro.com.br

Quermesse

Foto: Gean Cavalheiro

Carne bovina moída (patinho), cebola branca cortada fininha, cebolinha verde, sal, pimenta do reino e regado com azeite de oliva extra virgem sobre a fatia de broa escura.

Rua Carlos Pioli, 513 – Bom Retiro – (41) 3026-6676 – Terça a sexta das 17h à 01h. Sábado e domingo das 11h30 até à 01h. @barquermesse

Silzeus

Foto: Gean Cavalheiro

Carne bovina moída (patinho), cebola branca, cebolinha, azeitona servido na broa especial de fermentação natural “ Aquarius/ Curitiba Honesta”. Acompanha geléia de pimenta

Via Veneto 500 – Santa Felicidade – (41) 3077-2953 – Segunda a sexta das 17h às 23h30. Sábado e domingo das 11h30h à 0h. @silzeusbar

Vila Champagnat

Carne bovina moída (patinho), páprica doce, pimenta calabresa, azeite de oliva, cebola branca, cebolinha, sal e conhaque servido na broa de centeio. Acompanha mostarda escura e molho de pimenta da casa.

Rua Padre Anchieta, 2194 – Bigorrilho (Champagnat) – (41) 99684-9636 – Segunda e terças das 11h30 ás 14h30. Quarta à sábado 11h30 à 0h. @vilachampagnat

História da “Carne de Onça”

Desde 2016 a Carne de Onça é considerada Patrimônio Cultural Imaterial de Curitiba. E você conhece a história desse petisco famoso? O empresário e cozinheiro Sérgio Medeiros, do portal de gastronomia Curitiba Honesta, pesquisou e apresentou esse relato como base para o pedido de concessão do título na Câmara Municipal de Curitiba. Segundo ele, a história é assim:

Na década de quarenta havia em Curitiba um time de futebol chamado Britânia, que depois com outros times veio a formar o Paraná Clube. O diretor do Britânia na época era o Cristiano Schmidt. Ele tinha um bar que ficava na Marechal Deodoro, esquina com a XV de Novembro, chamado “ Toca do Tatu”. Aliás, Tatu era o apelido dele. O Britânia foi um time vencedor, sete vezes campeão paranaense, e para comemorar as vitórias do time o Schmidt pegava carne crua, colocava sobre fatias de broa comprada numa panificadora de um alemão que ficava próxima a “Toca do Tatu”, por cima da carne colocava cebola branca bem picadinha, cebolinha verde bem picadinha e só então temperava com sal e azeite de oliva. Servia com chopp para os jogadores do time.

Um belo dia o Duia, que era o goleiro, reclamou: “Poxa, Schmidt, você só serve essa carne aí, que nem onça come”. E aí surgiu a “carne de onça”. A partir deste dia, os clientes da Toca do Tatu começaram a pedir a carne que, segundo o Duia, “nem onça comia” e o Schmidt teve que colocar no cardápio. Logo outros bares da cidade começaram também a servir.

Na década de cinquenta era servida na sociedade Concórdia, preparada pela família Garmater, dona então de um grande frigorífico. Na década de sessenta, era servida em grandes quantidades no Bar e Restaurante Embaixador, mais conhecido na época como “Bar do Onha”, que ficava na Rua Riachuelo e depois mudou para o bairro Bacacheri, vindo a fechar anos depois. Desde 2016 é patrimônio cultural imaterial de Curitiba, conhecida nacionalmente como única comida típica da cidade.