O mês encantado chegou e com ele um calendário cheio de magia! Este ano o “Natal de Curitiba, Luz dos Pinhais” ganha uma nova atração: A “Fantástica Fábrica do Papai Noel”, que tem apresentações até o dia 20 de dezembro, com entrada gratuita. O evento é uma iniciativa da UniEnsino, com apoio da Prefeitura de Curitiba e empresas privadas.

Quem for ao espetáculo, além de ajudar instituições que atendem crianças em situação de vulnerabilidade com a doação alimentos e/ou brinquedos – novos ou em bom estado, poderá aproveitar várias atrações como: a fábrica e hospital de brinquedos; o escritório do Papai Noel; brincadeiras; camarim de pintura e desenho; presépio; contação de histórias; shows de Natal; e é claro, as clássicas fotos com o Papai Noel.

“Estamos muito honrados em fazer parte do calendário do Natal de Curitiba, a Fábrica do Papai Noel é um evento para toda a família. Mais do que um espetáculo natalino, vamos trazer um mundo de encantamento e magia que seja capaz de emocionar e unir os nossos corações em uma grande celebração”, comenta Prof. Daniel Almeida, reitor da instituição.

Atração gratuita

Serviço

O que? A Fantástica Fábrica do Papai Noel

Quando? nos dias 15,16,17,18,19 e 20 de dezembro, das 20h às 22h.

Onde? UniEnsino – Rua Frederico Mauer, 2555 – Hauer.

Mais Informações: http://fabricapapainoel.com.br/

O Centro Universitário de Ensino, Ciências e Tecnologia do Paraná – UniEnsino é uma entidade de caráter educacional e sem fins lucrativos, que tem por finalidade a organização, manutenção e desenvolvimento de atividades que promovam o bem-estar social, a educação e o desenvolvimento da população, por meio da geração do saber, pautados sempre na realidade socioeconômica da população.