Faltando ainda 50 dias para o Natal, Curitiba começa a entrar no clima das festividades de final de ano. E uma das primeiras atrações que já está sendo montada é a primeira das 40 árvores natalinas que decorarão a cidade.

A estrutura da primeira árvore do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 começou a ser instalada na quinta-feira (03), na rotatória da Avenida Cândido Hartmann, em uma das entradas do Parque Barigui.

A Árvore de Luz tem 18 metros e faz parte da decoração da cidade e do circuito drive-thru da Ligga Telecom, no Parque Barigui – criado durante a pandemia, o circuito fez tanto sucesso que será mantido na programação oficial.

Cheio de novidades e de releituras dos atrativos de maior sucesso, o Natal de Curitiba deste ano terá cerca de 130 atrações e é a maior programação de fim de ano do país. Serão 32 dias de espetáculos e de atividades lúdicas como roda-gigante, carrossel, caminhos de luz, patinação e outras atrações para todos os gostos e idades.

Nesta sexta edição do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais, a cidade vai receber cerca de 40 árvores com tamanhos e decorações diferentes. No Parque Barigui ficarão duas delas. A outra, com patrocínio do ParkShoppingBarigui, terá 22 metros de altura e será instalada no lago do parque.

O circuito de árvores natalinas contará com outras dez estruturas nas Ruas da Cidadania das regionais de Curitiba, no calçadão da Rua XV de Novembro e em outras ruas, avenidas e parques da cidade.

Caminhos de Luz

Decorada com centenas de microlâmpadas, a árvore da Cândido Hartmann ficará no final do percurso de carro Caminho de Luz, patrocinado pela Ligga Telecom, no Parque Barigui. O circuito começará no portal de acesso ao parque (com entrada pela BR-277) e seguirá por dez estações pela Alameda Ecológica Burle Marx até a Cândido Hartmann.

Neste ano serão dois circuitos drive-thru na programação de Natal. O outro será no Parque Náutico, no Boqueirão, também com patrocínio da Ligga Telecom.

Os dois drive-thrus são as únicas atrações deste ano com agendamento on-line. A Prefeitura abrirá os agendamentos em dois lotes: dias 10 e 17 de novembro, no Guia Curitiba.

Parcerias

Do Centro ao Umbará, do Boqueirão ao Pilarzinho, em praças, parques e jardinetes, templos e igrejas, restaurantes e bares, a programação para moradores e turistas celebrarem o Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 se espalhará por toda a cidade, durante 32 dias. Neste imenso roteiro estão atrações da Prefeitura de Curitiba, da iniciativa privada e dos patrocinadores: Rede Condor, Ligga Telecom, Electrolux, Ademicon, Volvo, O Boticário, Clube Athletico Paranaense, Consórcio Servopa, Grupo Barigui, ParkShoppingBarigüi e Hard Rock Café.

A decoração poderá ser apreciada até 8 de janeiro. A programação completa do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 pode ser consultada no site natal.curitiba.pr.gov.br.