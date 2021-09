Mais uma dos centenas de CNPJ’s vítimas da pandemia do novo coronavírus, o Curitiba Comedy Club anuncia seu retorno. Após uma tentativa frustrada ainda em fevereiro deste ano, a marca – considerada uma das mais tradicionais do humor e comédia do Brasil -, vai estampar a parede de um dos salões do Restaurante Dom Antônio, no bairro gastronômico de Santa Felicidade, em Curitiba.

Da decisão doída do fechamento até o retorno, agendado para outubro, o empresário Joca Madalosso enfrentou sentimentos que nunca havia compreendido. “Era um filho de 10 anos de idade que estava definhando e morrendo sem a ajuda de ninguém. Governo, Estado e Prefeitura não fizeram nada. Pior, atrapalhavam qualquer tentativa que tínhamos de sobreviver”, lembra. O único auxílio veio (tarde demais, segundo Joca) do Pronampe, do BNDES, usado apenas para bancar as demissões necessárias após o fechamento da casa.

E o empresário passou por maus bocados. “Foi uma depressão braba, misturado com um sentimento de impotência. Não tinha como não ficar com raiva”, lamentou e aproveitou para relembrar a importância da saúde mental, usando o Setembro Amarelo – mês de prevenção ao suicídio. “Tive o apoio de profissionais neste período. Todos na vida precisam ir a um psicólogo pelo menos uma vez na vida. Graças a eles eu saí dessa e abri a cabeça para novos horizontes”.

Fator determinante para sua recuperação como pessoa e também como empresário (e para o renascimento do próprio Curitiba Comedy Club) foi o carinho recebido no período. Enquanto ia sendo velado, o projeto já dava sinais de renascimento.

“Sabíamos que tínhamos feito a diferença no mundo da comédia, mas não sabíamos que as pessoas tinham tanto carinho assim. Quando comecei a receber ligações de comediantes chorando, percebi que algo deveria ser feito. Clientes, amigos e até pessoas que não eram de Curitiba ligaram e mandaram mensagens lamentando aquele momento. tudo isso nos deu força e a certeza de que o CCC não poderia morrer”, epolga-se Joca.

Um dos momentos em que esta certeza foi evidente aconteceu na desmontagem da estrutura do endereço antigo. “Quando decidimos fechar, sabíamos que seria um prejuízo danado. E foi. Não imaginávamos reabrir. Mas foi tanto carinho, que decidi guardar as madeiras do palco e a nossa tradicional parede de tijolos à vista que era nosso cenário. Eles vão voltar. O mesmo palco e, em breve, a mesma parede de tijolos”, afirma.

Novo (e provisório) palco

Em outubro o Curitiba Comedy Club reabre em espaço provisório. Já no Restaurante Dom Antônio, mas não ainda no seu local definitivo. E por que lá? “Quando fomos fazer a mudança da antiga sede para um depósito no Restaurante Dom Antônio, que é do meu pai, um amigo falou: ‘Por que você não faz o CCC aqui?’. Aí caiu a ficha que levou anos para cair. Conversamos com os outros sócios e todos toparam na hora”, contou Joca.

O tal do “depósito” é um salão para 100 pessoas que não vinha sendo utilizado, afinal o setor de eventos foi um dos mais impactos da pandemia. “É um espaço muito bom e já podemos abrir, pois já temos alvarás e tudo mais. O espaço definitivo é um outro salão (esse com capacidade para 450 pessoas), mas precisamos fazer algumas reformas lá, como construir banheiros e a estrutura do bar. Ano que vem nos mudamos para o espaço definitivo”.

A data e convidados da reabertura ainda não foram definidos, mas serão decididos e anunciados nos próximos dias, em primeira mão para quem faz parte do grupo de divulgação do CCC. Mas a notícia já deixou a piazada de Curitiba animada.

Retorno comemorado

A notícia foi muito bem recebida pelos humoristas e comediantes de Curitiba. “O Comedy é a Rede Globo para os artistas do stand-up, tanto locais como muitos de outros estados. O Comedy é onde faço meu stand-up com segurança, porque as pessoas foram ali para te ver, posso fazer meu show descalço como se estivesse em casa”, afirmou Claudinho Castro, o Ahnão.

Já Cadu Scheffer, um dos líderes do grupo de humor Tesão Piá, está preparando o bucho pra aproveitar o cardápio do novo espaço. “A volta do Curitiba Comedy Club é a melhor notícia do ano. Já consigo até sentir o cheirinho dos aplausos com polenta. Agora eu posso voltar a errar uma piada e mesmo assim me sentir em casa, amparado pela minha família”.