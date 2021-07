Pesquisas do INCA (Instituto Nacional de Câncer), apontam que o câncer pediátrico, que afeta crianças de 0 a 19 anos de idade, representa 3% do total da doença em adultos. O processo de quimioterapia para o tratamento da doença, tanto em adultos como em crianças, tem alguns efeitos colaterais, como é o caso da queda de cabelo e outros pelos do corpo.

Nesse contexto, os institutos Living Sculpture e TMO se uniram para promover o evento Amor que Cola no dia 2 de Agosto, das 10h às 12h, no Instituto TMO, em Curitiba. Na ocasião, serão entregues mais de 1.600 pares de adesivos autocolantes de sobrancelhas ao TMO. Dessa forma, a organização poderá disponibilizar aos hospitais da região, de forma gratuita, o recurso adesivo para as crianças e adultos que passam por tratamento de câncer.

O Instituto Living Sculpture, instituição beneficente, tem como o propósito democratizar o acesso a iniciativas que promovem bem-estar e autoestima. Fundado pela empreendedora Lu Rodrigues, o instituto já fez doações de mais de 1.200 pares de adesivos para crianças do Hospital GRAAC em 2021.

“Os adesivos autocolantes são utilizados para substituir as sobrancelhas e ajudam as crianças em tratamento que não podem passar por procedimentos de dermopigmentação”, afirma Lu Rodrigues. “Esses adesivos recriam os fios da sobrancelha e são ideais para crianças, pois não causam dor”, completa.

Serviço

Amor que Cola

Data: 02/08/2021

Horário: 10h às 12h

Local: Instituto TMO – R. Conselheiro Araújo, 428 – Centro, Curitiba/PR.

Mais informações: https://www.livingsculpture.com.br/ e www.institutotmo.org.br