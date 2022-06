Adriana Calcanhotto está de volta aos palcos com o show “Voz e Violão”, turnê que apresenta os maiores sucessos de sua carreira em apresentação inédita em Curitiba, dia 29 de julho (sexta), às 21h, no Teatro Guaíra. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 70 via Disk Ingressos.

+ Leia mais: Tremendão Erasmo Carlos anuncia show no Teatro Guaíra em Curitiba

A turnê “Voz e Violão” passou por cidades brasileiras e, neste mês de junho de 2022, chega a dez países da Europa. O repertório do espetáculo traz músicas que marcaram a carreira de Calcanhotto, como os clássicos “Devolva-me”, “Vambora” e “Esquadros”.

Também está confirmada no set list a música “Veneno Bom”, que foi a composição premiada com Menção Honrosa no International Songwriting Competition (ISC) deste ano; “A Flor Encarnada”, gravada por Maria Bethânia em “Noturno”, seu novo álbum; e algumas canções inéditas. A realização é da Vesper Entretenimento e a produção local é da Polarize Comunicação e Eventos e Brave Produções.

+ Veja mais: Caetano Veloso em Curitiba; Ingressos já estão à venda!

Serviço

O Que? Show “Violão e Voz” de Adriana Calcanhoto.

Quando? Dia 29 de julho de 2022 (sexta-feira), às 21h.

Onde? Teatro Guaíra (R. XV de Novembro, 971 – Centro)

Quanto? Os ingressos variam de R$ 70,00 a R$ 240,00 de acordo com o setor e modalidade escolhidas pelo site Disk Ingressos.

Vendas: Ventura Shopping – de segunda a sexta, das 11h às 22h, aos sábados, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h, Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22h, e aos domingos, das 9 às 18h), na bilheteria do Teatro Guaira (de terça a sábado, das 12h às 21h).