Um remédio usado para tratamento de acne tem ganhado destaque nas redes sociais em desafios que envolvem a busca pelo afinamento do nariz, algo que muita gente procura.

Usado para tratamento de redução das acnes na pele, o medicamento composto de isotretinoína tem ganhado visibilidade e popularidade, o que fez a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) divulgar um alerta para o uso indevido desse medicamento, popularmente vendido com o nome Roacutan. As informações são da Agência Brasil.

A SBD chama a atenção para o fato de que não há qualquer evidência de que o produto tenha esse efeito nos pacientes. Segundo o diretor de mídia eletrônica da entidade, Moysés Lemos, o remédio age diminuindo as glândulas sebáceas.

Caso de doença

Somente no caso de uma doença chamada rinofima, tipo de outra patologia denominada rosácea, pode ocorrer a redução do nariz como efeito de uma redução das glândulas que produzem sebo. Contudo, isso não significa que ocorrerá em outras situações.

“Não existe comprovação de que pessoas sem essa doença possam ter o afinamento. O nariz tem grande diferença em relação à genética da pessoa. A SBD não recomenda o uso do medicamento para essa finalidade”, explica o médico.

Além disso, a aplicação do medicamento sem acompanhamento pode expor a pessoa a efeitos adversos. O uso pode provocar elevação dos níveis de colesterol no sangue e consequências danosas sobre o fígado.

Gravidez com malformação

“Essa medicação tem efeito particular em mulheres em idade fértil. Se elas engravidarem usando a medicação, há risco de 30% de o bebê nascer com malformação congênita”, acrescenta o diretor. Por essa razão, acrescenta o profissional, a compra em farmácias do produto só pode ocorrer mediante apresentação de receituário especial feito por um médico dermatologista.

