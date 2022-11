O final de semana já chegou e é hora de se preparar para curtir da melhor forma. Curitiba tem centenas de opções para que você possa aproveitar a cidade.

Para quem quer fugir da rotina das visitas aos parques, a Tribuna do Paraná fez uma lista com vários atrações que você poderá aproveitar o final de semana com a família ou curtir com a galera. Confira!

Espetáculo “Molhem Minha Goela com Cachaça da Terra”

O espetáculo “Molhem Minha Goela com Cachaça da Terra” chega ao Festival de Ópera do Paraná, com duas apresentações com entrada gratuita. Em 12/11 (sábado) às 18h, haverá a primeira apresentação na cidade de Araucária, na Casa Eliseu Voronkoff. No dia seguinte, 13/11 (domingo) às 18h, será em Curitiba, no Guairinha.

Feira de Santa Rita

A partir das 14h de sábado (12), o Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui, recebe a Feira de Santa Rita. A Associação e Oficinas de Caridade Santa Rita de Cássia promove este evento para atender mais de 150 entidades que fazem parte do seu cadastro. São 145 estandes de artesanato e praça de alimentação. Haverá apresentadas atrações artísticas na praça de alimentação. A entrada é franca.

BMX

Na manhã de domingo (13), das 8h às 10h, tem mais uma edição do Festival Interno de BMX, realizado bimestralmente para crianças da Escolinha de BMX. Mais informações: (41) 3221-2353 ou (41) 99547-1551 (Whatsapp) ou pelo Portal Curitiba em Movimento.

Projeto Música no Largo do Shopping Curitiba

O projeto Música no Largo, do Shopping Curitiba, segue com a programação musical neste mês de novembro. Todos os finais de semana, pianistas se apresentam gratuitamente no Largo Curitiba (piso L2).

Os clientes do Shopping Curitiba podem curtir todas as sextas, sábados e domingos, as apresentações gratuitas de pianistas.

Neste mês de novembro, as apresentações ficam por conta de Elizabeth Rech e Marcelo Teixeira. Os pianistas se apresentam individualmente, nas sextas das 19h às 21h; aos sábados, das 12h30 às 14h30 e das 19h às 21h; e aos domingos das 12h30 às 14h30.

Dom Oscar Gastronomia

Que tal aproveitar um happy hour de frente para um dos pontos turísticos mais visitados de Curitiba e ainda aproveitar um pôr-do-sol incrível? Localizado no bairro Juvevê, a Dom Oscar Gastronomia tem um espaço que permite você apreciar uma linda vista enquanto saboreia um almoço delicioso ou um saboroso pastel. Bora lá?

A Dom Oscar Gastronomia está localizado na Rua Marechal Hermes, 990, no bairro Juvevê, em frente ao Museu do Olho.

Mirage Circus Brasil

O Gigante Brasileiro, Mirage Circus, traz uma programação diversificada com artistas nacionais e internacionais nas apresentações de malabarismo, trapézio, mágica e o motocross freestyle, com incríveis saltos de 10 metros de altura e o famoso globo da morte, que promete inúmeras surpresas ao público. Além disso, os espetáculos contam ainda com diversas apresentações dos palhaços, que vão contagiar a plateia com muitas risadas.

O Mirage Circus conta com a apresentação do ator Marcos Frota e está localizado no Expotrade Pinhais.

It’s BBQ Time

Se você ainda não conhece o It’s BBQ Time, esta é uma ótima oportunidade. Com ambiente descontraído, aconchegante e instagramável, o It’s BBQ Time, localizado no bairro Portão, em Curitiba, traz o conceito de churrasco americano, com carnes assadas e defumadas lentamente. Quem faz parte da Confraria041 pode aproveitar o benefício em dobro ao comprar o famoso chope artesanal da “Lendas dos Rock”. Bora tomar uma?

Endereço: Avenida Arthur Bernardes da Silva, 816, bairro Portão.

Clube de Praia Assefacre

O Clube de Praia da Assefacre (Associação dos Servidores da Secretaria da Fazenda e Coordenação da Receita Estadual) é uma excelente opção para curtir o fim de semana no Litoral.

O clube é uma entidade que inicialmente atendia apenas os servidores associados da Secretaria da Fazenda do Paraná. Com três sedes (administrativa, Clube de Praia e Clube de Campo), ela oferece vários atrativos para quem se associa. O mais disputado é, sem dúvidas, o Clube de Praia.

Localizado no balneário de Praia Grande, em Matinhos, o clube foi construído numa área de 8 mil metros quadrados, de frente para o mar. São 24 apartamentos, sendo 18 standard (para até cinco pessoas), três duplos (para até sete pessoas) e outros três premium, também para sete pessoas, mas com estrutura ainda mais confortável, inclusive com ar condicionado. Todos os apartamentos tem estrutura completa, com banheiro, cozinha equipada e até Netflix.

