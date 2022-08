No teatro

Três grandes nomes da música brasileira, Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo, estarão juntos em Curitiba, nesta sexta-feira (02), às 21h, no Teatro Positivo, para celebrar a turnê “O Grande Encontro”, que foi uma das mais bem-sucedidas da música brasileira, com mais de 20 anos de história.

O público da capital paranaense poderá conferir o grande marco revivendo esse show de sucesso com essas três grandes vozes brasileiras. Os ingressos estão à venda pela Disk Ingressos a partir de R$ 150 a meia-entrada.

Para este show o público poderá conferir entre trios, duetos e momentos solos, de Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo que trazem no repertório os clássicos que todo mundo quer ouvir: “Anunciação”, “Banho de Cheiro”, “Dia Branco”, “Tropicana”, “Moça Bonita”, “Caravana”, “Belle de Jour”, “Coração Bobo”, “Táxi Lunar”, “Ciranda da Rosa Vermelha”, “Bicho de Sete Cabeças” e tantas mais.

O atual espetáculo ‘O Grande Encontro’ incorpora uma sonoridade elétrica e percussiva, esbanjando energia sem perder a ternura, onde Alceu, Elba e Geraldo cantam ao lado de Marcos Arcanjo (violões e guitarras), Ney Conceição (baixo), Meninão (sanfona), César Michiles (flauta), Anjo Caldas (percussão) e Cássio Cunha (bateria). Com direção de André Brasileiro. A produção do show na capital paranaense é da Seven Experience.

As canções

Do mestre Luiz Gonzaga, o trio alça voo em “Sabiá”. De seu filho Gonzaguinha, Elba interpreta uma arrasadora versão de “Sangrando”. Pela voz dos companheiros, Zé Ramalho marca presença autoral em “Chão de Giz” e “Frevo Mulher”.

Geraldo apresenta uma de sua nova lavra, a delicada “Só Depois de Muito Amor”, com letra do poeta Abel Silva. Alceu comparece com mais uma inédita do repertório, a “Ciranda da Traição”, cantada pelo trio. Elba e Alceu dobram vozes em “Flor de Tangerina”, tema da novela “Velho Chico”.

“Vinícius de Moraes dizia que ‘a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida’. Há sempre um grande amor entre nós quatro. Elba e eu temos um projeto lindo chamado, Um Encontro Inesquecível que se transformou agora neste novo Grande Encontro. Existe uma relação muito forte que sempre vai nos unir. Somos parceiros da vida toda”, disse Geraldo Azevedo.

Para Alceu Valença, “estar no palco com Elba e Geraldinho é como cantar em casa, numa sala de reboco ou de visitas. Geraldo é meu parceiro e compadre, um dos maiores incentivadores da minha música desde sempre. Elba é uma amiga querida, companheira de geração e de arte. Somos da mesma região, o agreste e o sertão de Pernambuco e da Paraíba, e juntos criamos uma identidade orgânica. Nossa força está na maneira fiel e absoluta com que vivenciamos esta identidade”.

Serviço

O que? Show “O Grande Encontro”, com Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo.

Quando? Sexta-feira (2 de setembro), às 21h.

Onde? Teatro Positivo (Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido).

Quanto? Os ingressos estão à venda pelo Disk Ingressos a partir de R$ 300,00 a inteira e R$ 150,00 a meia-entrada + taxas administrativas .A meia-entrada é voltada para doadores de sangue, estudantes, idosos, ID Jovem, PNE, professores e portador de câncer, conforme previsto em Lei, além de clientes Clube Disk Ingressos.