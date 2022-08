O projeto inédito que reúne Alexandre Pires e Daniel no mesmo palco chega a Campina Grande do Sul, região Metropolitana de Curitiba. O show Samba, Sertão & Brasa vai proporcionar uma experiência completamente inovadora em termos de espetáculo no Brasil. Uma festa com boa música e churrasco de qualidade.

No evento, o público vai passar muitas horas na companhia dos artistas em um ambiente descontraído, com boa música, dança, irreverência, bate-papo e àquela sensação gostosa de estar no quintal de casa curtindo com a família e amigos. O show tem sido considerado um dos mais animados da atualidade e traz aquele tradicional sabor do churrasco de domingo ao interior do Estado do Paraná.

+ Veja também: Banda Blitz em Curitiba: Evandro Mesquita revela projetos inéditos

O evento será realizado no próximo dia 4 de setembro, a partir das 12h30, no Capivari Ecoresort, em Campina Grande do Sul.

Apesar da grande procura, ainda há ingressos à venda pelo site https://uhuu.com e pontos autorizados. O valor do ingresso contempla apenas a alimentação e o show. A compra de bebidas deverá ser feita à parte.

Como o nome mesmo sugere, a união desses dois grandes talentos da música nacional e internacional, traz na bagagem hits que fazem parte da história dos artistas, além de clássicos do cancioneiro popular brasileiro, como “Fricote”, “Pra falar a verdade”, “Mineirinho”, “Inevitável te amar assim”, “Eu adoro amar você”, entre tantos outros.

Trabalhos de sucesso

Após uma grande estreia de sucesso durante uma live especial em homenagem ao Dia das Mães, em 2021, Alexandre Pires e Daniel receberam inúmeros pedidos dos fãs para que a parceria continuasse.

“Samba, Sertão & Brasa” foi uma das tradicionais lives realizadas durante o momento mais crítico da pandemia no Brasil, que mais chamaram a atenção e saíram do ambiente virtual e agora segue na estrada.

O cenário escolhido para a live foi uma fazenda histórica de 1868, no interior do Estado de São Paulo. Por mais de 4h, a dupla desfilou sucessos, emocionou e se deliciou com um churrasco preparado especialmente para a ocasião.

O show virtual, com mais de 635 mil views nos canais do YouTube dos cantores, se tornou inspiração para que os artistas lançassem um novo projeto.

+ Lendas Urbanas: Conheça as histórias mais loucas de Curitiba

“É sempre um grande presente estar ao lado do meu amigo Alexandre Pires. Vamos cantar muito e levar alegria, esperança e amor para todos que estarão presentes com a gente nesse momento tão especial”, revela Daniel.

“Sou fã do Daniel. Ele é um grande artista e principalmente um grande ser humano. Não tenho dúvidas que nossos encontros serão inesquecíveis”, garante Alexandre Pires.

Serviço

O que? Show Samba, Sertão e Brasa, com Alexandre Pires e Daniel.

Quando? Domingo, 4 de setembro de 2022, às 12h30.

Onde? Capivari Ecoresort, Estrada Municipal Antonio Kovalski, S/N Paraná, Campina Grande do Sul.

Quanto? Ingressos a partir de R$ 252,00 em até 12x. Compras pelo site Uhuu.