A banda canadense Alexisonfire se apresenta no próximo dia 20 de março, a partir das 18h, e os ingressos já estão no 3º lote promocional. Quem quiser garantir um lugar para acompanhar os representantes do post-hardcore, terá que desembolsar pelo menos R$ 150 para a meia-entrada da pista. O ingresso inteiro custa R$ 300.

Criada em Ontário, no Canadá, a que se apresenta alguns dias depois no Festival Loolapalooza Brasil (em São Paulom a banda se apresenta no segundo dia de evento, sábado, 26 de março, ao lado de Miley Cyrus e A Day To Remember)

Os ingressos estão disponíveis no site Clube do Ingresso, A outra opção disponível, além da pista, é a Área VIP, que custa R$ 200 (meia entrada) e R$ 400 (inteira). A meia entrada vale para para estudantes, doadores de sangue, acompanhantes de cadeirantes, funcionários da rede pública, maiores de 60 anos.

O CWB Hall fica na Rua Doutor Claudino dos Santos, 72 – São Francisco – Curitiba. A classificação etária é de 16 anos.

Quer conhecer um pouco da banda Alexisonfire? Veja o vídeo abaixo.



Classificação etária: +16

INGRESSO MEIA-ENTRADA – QUEM TEM DIREITO?



INGRESSO PROMOCIONAL – QUEM TEM DIREITO?

Qualquer pessoa mediante a doação de 1kg de alimento não-perecível na entrada do evento.