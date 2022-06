No ar na novela Pantanal, onde interpreta o chalaneiro Eugênio, o cantor e compositor Almir Sater retorna a Curitiba para uma apresentação no Teatro Guaíra no dia 29 de outubro e os ingressos começaram a ser vendidos na última segunda-feira (20).

O espetáculo custa a partir de R$ 120 e os ingressos podem ser adquiridos via Disk Ingressos.

Pessoas totalmente vacinadas contra a Covid-19, titulares do Clube Gazeta do Povo ou do Clube Disk Ingressos — além das demais condições previstas em lei –, têm 50% de desconto.

A apresentação única contará com os principais sucessos da carreira de Sater como “Tocando em Frente”, “Chalana”, “Trem do Pantanal”; além de composições mais recentes como “D de Destino” e “Assim os Dias Passarão”. O repertório vai contemplar diversos momentos das mais de quatro décadas de sua carreira.

Bora uma palhinha de Tocando em Frente?

