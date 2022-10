O cantor Almir Sater retorna a Curitiba após um hiato de dois anos, em razão da pandemia. Devido à procura do show marcado para 29 de outubro (sábado), o artista abriu uma sessão extra no dia seguinte, 30 de outubro (domingo) para atender ao público da capital paranaense. As apresentações serão realizadas no Teatro Guaíra, com ingressos a partir de R$ 120,00 (meia-entrada).

Almir Sater prepara um show de repertório, em que apresenta seus principais sucessos (como “Tocando em Frente”, “Chalana”, “Trem do Pantanal”, entre outros) e também composições mais recentes como “D de Destino” e “Assim os Dias Passarão”, em um espetáculo que contempla diversos períodos de sua carreira.

A venda de ingressos pode ser realizada pelo site do Disk Ingressos (www.diskingressos.com.br) ou de forma presencial no quiosque do Shopping Ventura (de segunda a sábado das 10h às 22h e domingos das 14h às 22h) e na recepção do Hotel Mabu (Rua XV de Novembro, 830, de segunda a sábado das 10h às 14h e das 15h às 18h).

Será concedido 50% de desconto (não cumulativo com outras promoções ou descontos) para pessoas vacinadas contra Covid-19, titulares do cartão do Clube do Assinante da Gazeta do Povo ou Clube Disk Ingressos (na compra de até dois ingressos) e demais condições para meia-entrada previstas em lei.



Nascido em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o artista se destaca na cultura brasileira como um músico e compositor criador de um estilo único e original, com músicas que dialogam com as culturas regionais e das fronteiras de seu estado.

Almir Sater foi responsável por resgatar a viola de 10 cordas, ou viola caipira, realizando pesquisas de novos ritmos e sons para o instrumento. As composições refletem o popular e o erudito de maneira ímpar na MPB, com letras que tratam do estilo sertanejo pantaneiro, de amor e de reflexões sobre a vida, entre outros temas.

A carreira de Almir Sater foi construída de forma sólida, coerente e sem apelos comerciais, compromissos estratégicos ou imposições do mercado. Ainda assim, um artista muito popular, recordista de público em diversos teatros e festa onde se apresenta, especialmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-oeste.

Recentemente, o músico pôde ser visto na TV no remake da novela “Pantanal”, em que interpretou o personagem Eugênio, condutor de uma chalana, que tinha um propósito espiritual muito forte, preservando o equilíbrio daquela região. No elenco também estava presente seu filho, Gabriel Sater, no papel do violeiro Trindade. Na novela, ambos foram vistos tocando juntos.

Serviço:

Almir Sater em Curitiba

Local: Teatro Guaíra (Praça Santos Andrade, s/no, Curitiba, PR)

Ingressos a partir de R$ 120,00 (meia-entrada) + taxa adm

Classificação etária: Livre

Apresentações:

29 de outubro de 2022 (sábado)

Abertura do teatro: 20h / Início do espetáculo: 21h

Venda de ingressos:

www.diskingressos.com.br/event/3273

SESSÃO EXTRA: 30 de outubro de 2022 (domingo)

Abertura do teatro: 18h / Início do espetáculo: 19h

Venda de ingressos:

www.diskingressos.com.br/event/3956