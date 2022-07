Uma cena está se tornando comum no Shopping Estação: crianças e adultos fantasiados com unicórnios, dinossauros e até ETs. É porque acaba de inaugurar no local um quiosque da Teddy Rex, empresa que aluga fantasias temáticas infláveis.

O foco são as crianças, mas os adultos não resistem a uma novidade, por isso, há fantasias para pessoas de 1 metro a 1,90 de altura. A locação custa R$19 pelo período de 30 minutos e a fantasia só pode ser usada nas dependências do shopping. A ideia é aproveitar para se divertir com fotos e vídeos para redes sociais.

O quiosque fica em frente ao parque Estação Kids, no piso L1. O Estação fica na Av. Sete de Setembro, 2.775, Rebouças. Informações pelo fone (41) 3094-5300.