Quem ainda não se inscreveu para participar do 3º Circuito da Senioridade Corrida e Caminhada dos Amigos do HC terá mais uma chance neste sábado (13), em um mutirão de vendas realizado pela Associação. O evento acontece no próximo dia 21 de agosto.

A ação é especial de Dia dos Pais e vai presentear os compradores com um brinde exclusivo dos Amigos do HC na compra de dois ou mais kits. “É uma forma que encontramos de incentivar os filhos a chamarem os pais para participar. Família e saúde andam lado a lado”, explica Pedro de Paula Filho, presidente da Associação.

+ Leia mais: Pai de Piá – uma jornada de aprendizado para pais de primeira viagem

O mutirão será realizado na sede dos Amigos do HC, na Rua Agostinho Leão Jr., número 336, no Alto da Glória, das 9h às 14h30, apenas no sábado (13), véspera do Dia dos Pais. Os kits para a Corrida e Caminhada, contendo mochila sacola, camiseta, bandana, brindes fornecidos pelos patrocinadores do evento e o acesso ao Manual do Participante custam R$100,00.

Corrida e Caminhada

As provas presenciais serão disputadas no dia 21 de agosto, no Parque Náutico de Curitiba, nas distâncias Caminhada de 5 km, Corrida de 5 km Corrida de 10 milhas (16 km) e Cãominhada de 5 km, em que os tutores poderão participar junto com os amigos de quatro patas.

Também é possível participar na modalidade digital. Quem optar por correr ou caminhar assim, poderá escolher quando e onde realizar o percurso, durante todo o mês de agosto. Nesta modalidade o tempo do atleta é monitorado pelo aplicativo Strava, com o participante podendo selecionar o local, horário e data mais convenientes para realizar a prova.