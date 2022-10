Um grande evento vai marcar o retorno das festas de grande porte no município de Quatro Barras, região metropolitana de Curitiba, nos dias 4, 5 e 6 de novembro. A 1ª QBFest (Quatro Barras Fest) marca a comemoração dos 61 anos de emancipação do município e vai trazer para a região três shows com duplas sertanejas consagradas nacionalmente.

Organizada pela Prefeitura Municipal, a QBFest volta a dar vida ao Espaço Cinquentenário, local batizado com este nome em 2011, durante a festa que marcou os 50 anos de Quatro Barras. São 11 mil metros quadrados que receberão além dos shows de Edson & Hudson e Gian & Giovani – com o show Boate Azul -, Guilherme e Santiago e Fernando e Sorocaba, um parque gastronômico, feira de exposição de artesanatos e parque de diversões, além de artistas locais.

De acordo com o prefeito Loreno Tolardo, o evento marca não somente o retorno dos grandes eventos ao município, mas também serve de incentivo à economia local e ao estímulo da cultura regional.

“Ainda que tenhamos comemorado os 60 anos de Quatro Barras no ano passado, estávamos em meio à pandemia. Agora, podemos respirar melhor, mais aliviados. Vamos celebrar a vida. A festa vem para dar alegria ao povo e embalar o espírito empreendedor dos nossos comerciantes, que terão a oportunidade de lucrar com o movimento gerado na cidade. Também quero destacar a chance de artistas locais darem visibilidade ao seu trabalho, se apresentando para um grande público”, define o prefeito.

A expectativa dos organizadores é que pelo menos 20 mil pessoas passem pela QBFest durante os três dias das comemorações. Os ingressos estarão disponíveis em breve no site www.uautickets.com. Informações (fone / whatsapp): (41) 99649-8000.



