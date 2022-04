Gilberto Gil, um dos mais importantes artistas país, está em turnê com o show

em comemoração aos seus 80 anos de vida. A apresentação em Curitiba será apenas no dia 27 de outubro, no Teatro Positivo, mas os ingressos já estão à venda e a procura é grande. O preço mínimo da entrada é R$ 60. Saiba mais no final do texto!

Recém empossado na Academia Brasileira de Letras, o imortal demonstra no palco todo seu ritmo, poética e consciência sobre o belo e o atroz da sociedade contemporânea, apresentando novas composições do álbum “Ok Ok Ok”, assim como grandes hits como “Aquele Abraço”, “Andar Com Fé”, “Toda Menina Baiana”, “Vamos Fugir” e outras músicas que fazem parte da história e da cultura brasileira.

Suas apresentações em Salvador e no Rio de Janeiro já estão esgotadas. Ele

ainda realizará shows na Alemanha, Dinamarca, Marrocos, Itália, França, Suíça,

Espanha, Bélgica, Inglaterra e passará pelo palco do Rock In Rio. Na sequência,

após cinco anos sem espetáculos na cidade, irá pousar em Curitiba para um

único show.

O show acontecerá na véspera do dia do servidor público, celebrado em 28 de outubro, por isso, as produtoras responsáveis (CULT! Produções e o Instituto Res Publica) abrirão um primeiro lote promocional com condições especiais. Servidores públicos federais, estaduais, municipais e de empresas públicas, pagarão meia-entrada.

Os ingressos serão comercializados pelo Disk Ingresso a partir de R$60, mas podem chegar a R$ 600 dependendo do setor e da modalidade escolhidas. Acesse o site para escolher o seu bilhete.