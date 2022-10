A banda britânica Coldplay confirmou em seu site oficial que pela primeira vez fará um show em Curitiba. A data da apresentação será no dia 21 de março no Estádio Couto Pereira, mesmo local que recebeu neste ano o show da banda Metallica. A venda de ingressos será a partir de quinta-feira (20), segundo o site Curitiba Cult.

Os ingressos serão comercializados a partir das 10h do dia 20 de outubro no site Eventim. Para vendas presenciais, as bilheterias do estádio Couto Pereira abrirão as 11h do mesmo dia. No local não será cobrada a taxa de conveniência. Os preços dos ingressos, no entanto, ainda não foram divulgados.

Ainda no mês de março a banda fará mais seis shows em São Paulo (dias 10, 11, 13, 14, 17 e 18), todos no Estádio Morumbi. No Rio de Janeiro a banda se apresenta dois dias (25 e 26), no Estádio Engenhão.

A banda vai apresentar pela primeira vez em solo curitibano a turnê Music of the Spheres.