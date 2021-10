Curitiba recebe nos próximos dias 29 e 30 de outubro o show do grupo Roupa Nova. As apresentações, as primeiras na cidade sem o vocalista Paulinho, que morreu de covid-19 em dezembro do ano passado, acontecem no Teatro Positivo – Grande Auditório. Inicialmente, apenas um show estava marcado, pro dia 29, às 21h15, mas o sucesso na venda de ingressos possibilitou uma apresentação extra no dia seguinte. Neste dia, um sábado, além do show às 21h15, outra apresentação será às 17h15.

Mais de 20 milhões de cópias vendidas, 38 discos lançados e 35 temas de novela. É assim que a banda Roupa Nova segue com as comemorações para os 40 anos de união, com números que impressionam e shows sempre lotados. Após a partida de Paulinho, a banda vem se reconectando com o público aos poucos – respeitando o espaço deixado pelo artista.

+ Leia mais: Oscar 2022 terá um gostinho de Curitiba na categoria de filme internacional

Nesta retomada aliada às flexibilizações com relação à pandemia, a capital paranaense é uma das primeiras cidades que a banda tocará presencialmente ainda neste ano. Cleberson, Feghali, Kiko, Nando e Serginho estarão acompanhados de Fábio Nestares (ex-integrante da banda Rádio Táxi).

Os shows acontecerão com capacidade reduzida, respeitando todos os protocolos de segurança, inclusive a obrigatoriedade do uso de máscaras durante todo o evento. Para acesso ao local do evento é obrigatório a apresentação do comprovante de vacinação contra covid-19, com no mínimo a primeira dose. O comprovante pode ser físico ou digital. Para garantir mais segurança, os lugares serão marcados e o público será acomodado a cada duas pessoas com intervalo de uma poltrona.

Os ingressos limitados já estão à venda através do www.diskingressos.com.br e custam a partir de R$90,00 (meia-entrada) + taxa adm. Pessoas VACINADAS com pelo menos 1 dose pagam meia-entrada. A meia-entrada é para estudantes, maiores de 60 anos, professores, doadores de sangue, portadores de necessidades especiais (PNE) e de câncer. Clientes Clube Prime e Clube Disk Ingressos possuem 50% de desconto na compra de até dois ingressos por associado.

+ Veja também: Peça João e o Pé de Feijão terá plateia neste fim de semana no Teatro Bom Jesus

Os bilhetes são vendidos pelo Disk Ingressos (Ventura Shopping – de segunda a sexta, das 11hs às 22hs, aos sábados, das 10 às 22 horas, e aos domingos, das 14 às 20hs) , Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22hs, e aos domingos, das 9 às 18hs).

O Teatro Positivo – Grande Auditório fica na Rua Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300.