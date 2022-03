O público tem até o próximo domingo (06) para apreciar as aquarelas do artista Marcos Beccari, expostas no Solar da Cultura, no Centro Histórico. Organizada pela Fundação Cultural de Curitiba, a exposição inédita Olhar Submerso reúne 37 obras de Beccari, relacionando retratos e paisagens.

As aquarelas impressionam pela sua qualidade e, conforme o curador Gustavo Diaz, “colocam em xeque nosso sentido perceptivo”. “Afetados pelas cores, sua sofisticação e elegância formal, nos deixamos seduzir: a insinuação de um olhar se interpõe quase que para além de nossa vontade, mas nos rendemos de bom grado a ele”, diz o curador.

Aquarela de Marcos Beccari. Imagem: reprodução/Instagram.

Gravuras

Também terminam neste domingo as exposições em cartaz no Museu da Gravura Cidade de Curitiba, no Solar do Barão – Impressões Refletidas, do artista plástico paranaense João Moro, e a mostra coletiva Impressões, com trabalhos dos artistas Maria Teresa Calmon Abagge, Thais Thá e Valdir Francisco.

João Moro faz um resgate de matrizes em várias técnicas de gravura. A série nasceu da paixão de Moro pelos tipos gráficos e rótulos antigos criados em pedras litográficas.

Ao longo de sua trajetória, foi construindo um variado acervo de materiais e prensas de gravuras. De acordo com o artista, a mostra também tem uma função educativa, já que algumas gravuras são desenhadas de forma a demonstrar o processo de execução, de materiais e prensas utilizadas.

A mostra coletiva Impressões também reflete a relação dos artistas com a gravura e o processo de impressão. O curador, Vinícius Buzzatto, explica que os trabalhos “conduzem experiências intrínsecas dos artistas para com a gravura e o ato de imprimir e despertar”.



Exposições para serem vistas até 6 de março

Entrada de graça

Olhar Submerso

Exposição de aquarelas do artista Marcos Beccari

Solar da Cultura – Sede da presidência da Fundação Cultural de Curitiba (R. Claudino dos Santos, 142 – São Francisco)

De terça a sexta-feira, 9h às 17h. Sábados e domingos, 9h às 14h

Impressões Refletidas

Exposição de gravuras do artista João Moro

Impressões

Exposição de gravuras de Maria Teresa Calmon Abagge, Thais Thá e Valdir Francisco

Museu da Gravura Cidade de Curitiba – Solar do Barão (R. Pres. Carlos Cavalcanti, 533)

Até 6 de março

De terça a sexta-feira, 9h às 12h e 13h às 18h. Sábados e domingos, 12h às 18h