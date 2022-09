O documentário “João Pedro Teixeira – Universalizando o Acordeon”, com participação especial de Hermeto Pascoal, será lançado neste sábado (10), às 20h30, no Guairinha, em Curitiba. O lançamento é acompanhado de um show com composições autorais do acordeonista, que há anos tem parceria com o Hermeto, músico renomado internacionalmente e que já chegou a morar na capital paranaense. Atualmente, Hermeto está em São Paulo. Após a exibição, o público ainda poderá assistir a uma apresentação dos alunos do músico. A entrada é gratuita.

Dirigido pelo cineasta Luciano Coelho, o documentário conta a história do encontro entre o compositor multiinstrumentista Hermeto Pascoal e seu discípulo, o paranaense João Pedro Teixeira. O documentário é estruturado a partir de entrevistas com familiares, amigos, antigos parceiros de trabalho e profissionais da música, além do próprio Hermeto.

O acordeonista conta que Hermeto foi um divisor de águas na sua trajetória. “Uma das coisas que me marcaram muito foram as palavras que ouvi dele quando me ouviu tocar pela primeira vez: ‘João Pedro você tem um jeito único de tocar o acordeon. Sua identidade, e a sua música, é muita linda e universal. Não é somente virtuosismo, é transmissão de sentimento acima de tudo’”, relembra.

Documentário

Hermeto é um dos maiores nomes da música brasileira e mundial. João Pedro é um acordeonista nascido em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, filho de um caminhoneiro e de uma diarista.

Começou a tocar aos 8 anos e contou com muita dedicação e apoio da família para estudar seu instrumento. Em sua trajetória, passou por muitos lugares e tocou diversos estilos, mas foi quando conheceu a música de Hermeto que descobriu exatamente o caminho que queria seguir.

Assim como Hermeto, o primeiro instrumento de João Pedro foi uma sanfona, além de ambos terem começado ainda crianças, observa o diretor Luciano Coelho. “Quis o destino que neste caminho os dois se encontrassem e Hermeto visse no jovem sanfoneiro o músico capaz de interpretar suas composições com a alma e o virtuosismo necessários”, diz o diretor.

Trajetória

João Pedro Teixeira é acordeonista,compositor, arranjador e premiado instrumentista.Um dos principais músicos da cena brasileira e mundial, com 5 CDs, 2 DVDs e centenas de participações em outros trabalhos.

Já atuou em grandes salas de concertos e festivais na França, Itália, Alemanha, Áustria, Portugal, Suíça e Estados Unidos. É bacharel em acordeon. Atua solo, com quarteto de cordas, como solista de orquestra sinfônica e outras diversas formações.

Serviço:

Lançamento do documentário “João Pedro Teixeira – Universalizando o acordeon”

Data: 10 de setembro (sábado).

Local: Guairinha (Auditório Salvador de Ferrante) – Rua XV de Novembro, 971 – Centro.

Horário: 20h30.

Entrada gratuita.