A banda britânica de rock Arctic Monkeys anunciou nesta quarta-feira (27) apresentação confirmada em Curitiba, na Pedreira Paulo Leminski, no dia 08 de novembro. O show vai contar com a banda Interpol como convidada especial.

A banda de indie rock é formada por Alex Turner (vocalista e guitarra), Jamie Cook (guitarra e teclado), Nick O’Malley (baixo e backing vocal) e Matt Helders (bateria e backing vocal).

O grupo já conta com seis álbuns de estúdio e seu mais recente ‘Tranquility Base Hotel + Casino’, que foi lançado em 2018. O primeiro álbum da banda, ‘Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not”, em 2006, foi, na época, o álbum de estreia mais vendido na histórica britânica.

Eles são o único grupo a ganhar três vezes o prêmio de Melhor Grupo Britânico e Álbum Britânico do Ano no The Brits. A banda também já ganhou 7 prêmios Brit de 9 indicações desde seu álbum de estreia em 2006. Outras conquistas incluem um prêmio Ivor Novello, um Mercury Music Prize, 20 prêmios NME, 5 prêmios Q e 3 indicações ao Grammy.

Com vendas globais de álbuns de mais de 25 milhões e uma base de fãs digital de mais de 30 milhões de seguidores, a música da banda foi transmitida mais de 9 bilhões de vezes até hoje, acumulando uma média de 6,5 milhões de streams todos os dias. Seu lendário single ‘Do I Wanna Know’ foi transmitido 1 bilhão de vezes sozinho.

Com venda próxima, os clientes do cartão Elo vão contar com pré-venda exclusiva entre os dias 02 e 03 de maio, a partir das 10 horas on-line, e às 11 horas nas bilheterias oficiais. Para o público geral, a venda começa no dia 04 de maio, nos mesmos canais e horários.

Serviço

Data: 08 de novembro (terça-feira)

Abertura dos Portões: 16h

Horário Interpol: 20h05

Horário Arctic Monkeys: 21h20

Local: Pedreira Paulo Leminski

Endereço: R. João Gava, 970 – Abranches, Curitiba – PR

Ingressos: a partir de R$ 225 (ver tabela completa)

Classificação etária: 16 anos. Permitida a entrada de menores de 05 a 15 anos acompanhados de responsável legal. Menores de 05 anos não terão acesso ao evento*

*Sujeito à alteração por Decisão Judicial.



PREÇOS

SETORES MEIA-ENTRADA INTEIRA PISTA R$ 225,00 R$ 450,00 PISTA PREMIUM R$ 425,00 R$ 850,00

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO

Bilheteria Oficial será divulgada em breve – MEDIANTE DISPONIBILIDADE DE INGRESSOS

VENDA PELA INTERNET – SUJEITO À COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO

O único canal de vendas oficial é o www.eventim.com.br

Obs: não adquira ingressos em qualquer outra plataforma.

MEIA-ENTRADA

Todas as informações no link: https://www.eventim.com.br/meiaentrada

