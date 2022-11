De volta a Pedreira Paulo Leminski após 15 anos, os britânicos do Arctic Monkeys deram ao público na noite desta última terça (08) um show memorável. Com o último álbum “The Car”, lançado no mês passado, os caras entregaram uma bela apresentação de indie rock num show de transição de repertório, trazendo músicas do último trabalho e também grandes hits dos primeiros álbuns da banda.

Mais de 25 mil pessoas se reuniram na Pedreira e, mesmo com frio e ameaça de chuva, a noite foi memorável. Quem abriu a noite foram os norte-americanos do Interpol – não, não estamos falando da organização internacional de polícia. A banda agitou o público em mais de uma hora de show. No setlist, os grandes hits como C’mere, Rest My Chemistry, Evil e Slow Hands.

Paul Banks, vocalista do Interpol, se mostrou simpático durante a noite e disse várias vezes “obrigado” para o público da Pedreira – que reagiu agradecendo em coro.

Minutos antes do Arctic Monkeys subir ao palco, quem estava na pista premium pode ter reparado que Jamie Cook – guitarrista da banda – subiu sozinho discretamente a escada de emergência ao lado do palco e ainda passou uns minutos olhando para a multidão. Apesar de ele ter acenado algumas vezes, poucas pessoas perceberam.

Próximo das 21h30, os britânicos do Arctic Monkeys subiram ao palco e por lá ficaram por quase duas horas. Foram 21 músicas, entre novas do álbum “The Car” e também de outros discos, como Tranquility Base Hotel & Casino (2018), AM (2013), Humbug (2009), Favourite Worst Nightmare (2007) e Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not (2006).

A banda fez a temperatura subir na Pedreira com Brianstorm, Don’t Sit Down ‘Cause I’ve Moved Your Chair, Arabella – com versão de ‘War Pigs‘ de Black Sabbath, Potion Approaching, The Car, Cornerstone, Do Me a Favour, 505, e tantas outras. No bis, os caras encerraram com There’d Better Be a Mirrorball, I Bet You Look Good on the Dancefloor e R U Mine?.

Show do Arctic Monkeys na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba. Foto: Marcelo Andrade. Show do Arctic Monkeys na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba. Foto: Marcelo Andrade. Show do Arctic Monkeys na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba. Foto: Marcelo Andrade. Show do Arctic Monkeys na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba. Foto: Marcelo Andrade. Show do Arctic Monkeys na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba. Foto: Marcelo Andrade. Show do Arctic Monkeys na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba. Foto: Marcelo Andrade.

Com visual setentista, em botas, calça flare, ternos justos e lenços, o grupo mostrou que mudou bastante de 2007 pra cá – de quando se apresentaram pela primeira vez no Tim Festival, junto de Björk, Hot Chip e The Killers. Há 15 anos, os rapazes britânicos tinham um visual mais simples e cortes de cabelo com franjinhas.

Alex Turner, vocalista, mudou várias vezes de visual nesses últimos anos. Na noite desta terça, o novo estilo fez muita gente suspirar – seus fãs levantaram um coro de elogios durante a apresentação.

Mesmo com frio e previsão de chuva – que acabou não se confirmando na região do Abranches, a noite desta terça-feira ficou para a memória da Pedreira – que é e continua sendo um dos templos do rock ‘n roll para nossa capital tão efervescente em música.