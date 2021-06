O arroz doce é um dos pratos que se enquadram perfeitamente na definição de comida afetiva e tem versões nos mais diferentes países. Na Espanha e países de língua espanhola, foi batizado de arroz com leche. Já na França, vira o riz au lait. A versão inglesa, o rice pudding, é uma pouco mais encorpada, mas remete ao mesmo gostinho com aquele fundo de canela. No Brasil, a receita de arroz doce transita da clássica feita pelas mães e avós de todo o país, com leite e especiarias, até a mais elaboradas, com versões de doce de leite, chocolate e até brûlée.

Aqui vão cinco receitas de arroz doce para você experimentar e colocar nas mesas de festas juninas, onde o doce se tornou um clássico:

Arroz doce brûlée

Arroz Tio João

Ingredientes

4 xícaras (chá) de leite integral (800ml)

1 xícara (chá) de arroz (170g)

2 xícaras (chá) de creme de leite fresco (400ml)

1 xícara (chá) de açúcar (160g)

4 gemas batidas

Para finalização

2 xícaras de açúcar (160g)

Preparo:

Para esta receita de arroz doze, ferva 3 xícaras (chá) de leite, acrescente o arroz e cozinhe-o em fogo baixo por aproximadamente 20 minutos ou até o leite secar. Enquanto isso, em outra panela, em fogo baixo, derreta o açúcar até formar um caramelo. Acrescente o leite restante e o creme de leite fervidos juntos. Quando o caramelo dissolver totalmente, misture esse líquido à panela do arroz e deixe cozinhar por cerca de 10 minutos ou até que o arroz cozinhe por completo. Desligue o fogo e, aos poucos, misture ¼ de xícara (chá) do arroz às gemas, mexendo sempre para não cozinhá-las. Retorne a mistura à panela, mexa bem e disponha em refratários individuais. Coloque-os em assadeira com um pouco de água e asse em forno preaquecido a 150ºC por 30 minutos ou até o creme ficar levemente firme. Retire do forno, cubra cada refratário com uma camada generosa de açúcar e queime-os com maçarico até formar uma casquinha de caramelo. Sirva em seguida. Dicas: Você pode preparar o arroz no forno de véspera. No momento de servir, faça a cobertura de caramelo conforme explicado acima. Se você não tiver um maçarico, aqueça bem o dorso de uma colher na chama do fogão e apoie-a sobre a camada de açúcar, que caramelizará imediatamente. Repita esse procedimento até caramelizar toda a superfície do doce.

Arroz doce brûlée. Foto: Divulgação/ Arroz Tio João



Arroz doce de chocolate

Pantera Alimentos

Ingredientes

4 xícaras de arroz branco cozido

3 xícaras de leite

1 ½ xícara de leite condensado

1 barra de chocolate amargo picado

canela em pau

hortelã

Preparo:

Em uma panela, coloque o arroz branco já cozido e o leite, deixando apurar em fogo médio por aproximadamente 15 minutos. Acrescente o leite condensado e o chocolate amargo picado, mexendo bem, deixei cozinhar por cerca de 10 minutos, ou até que tudo esteja completamente incorporado. Despeje em taças separadas ou tigelinhas e deixe gelar por cerca de uma hora. Decore com os paus de canela e ramos de hortelã. Está pronta sua receita de arroz doce!

Arroz doce com chocolate. Foto: Divulgação/Pantera

Arroz doce da vovó

Arroz Tio João

Ingredientes

1 xícara (chá) de arroz (170 g)

2 ½ xícaras (chá) de leite (500 ml)

1 xícara (chá) de açúcar

2 gemas

raspas de 1 limão

canela em pó

Preparo

Leve o arroz e o leite para cozinhar em fogo baixo, mexendo sempre (com uma colher de pau), tomando cuidado para que o arroz não grude no fundo da panela. Quando o arroz estiver cremoso e quase cozido, adicione o açúcar e 2 colheres (sopa) de água (26 ml) e mexa bem. Assim que o arroz estiver totalmente cozido, desligue o fogo, espere 2 minutos e junte as gemas, misturando delicadamente para incorporá-las. Tempere com as raspas de limão e sirva em seguida, polvilhado com a canela em pó. Dica: Caso tenha acesso ao origone, talhadas de pêssego secos muito usadas para doces em calda, hidrate 100 g em 4 xícaras (chá) de água (800 ml) e, assim que fizer o caramelo, adicione os origones hidratados junto com sua água na panela e cozinhe-os por 15 minutos antes de entrar com o arroz. Depois, basta seguir a receita do 3º parágrafo em diante.

Arroz doce da Vovó. Foto: Divulgação/Tio João

Arroz doce gaúcho

Arroz Tio João

Ingredientes

3 pêssegos frescos (240 g)

1 ½ xícara (chá) de açúcar (240 g)

1 xícara (chá) de arroz (170 g)

5 cravos

3 colheres (sopa) de manteiga (39 g)

Preparo:

Corte 2 pêssegos em cubinhos e reserve o outro para a decoração. Derreta ½ xícara (chá) de açúcar em fogo médio, mexendo até obter um caramelo escuro. Em seguida, com cuidado, adicione 3 xícaras (chá) de água (600 ml). Quando o caramelo estiver totalmente dissolvido na água, acrescente o arroz, os pêssegos em cubos e os cravos e cozinhe em fogo baixo, com a panela semitampada, por 30 minutos, ou até o arroz ficar bem cozido. Junte o restante do açúcar, 1 colher (sopa) de manteiga (13 g) e 1 xícara (chá) de água (200 ml) e cozinhe por mais 20 minutos (adicionando mais água, se necessário). Quando o arroz estiver quase pronto, corte o pêssego restante ao meio, e cada uma das metade em 8 (obtendo, assim, 16 barquinhas de pêssego). Aqueça o restante da manteiga em uma frigideira e grelhe os pêssegos. Assim que o arroz estiver quase seco, com um creme espesso em volta dele, desligue o fogo e sirva-o em seguida, ainda quente. Dica: Incremente essa receita adicionando 2 colheres (sopa) de água de laranjeiras (26 ml) ao arroz no final da cocção. Se preferir, ferva o leite com ½ maço de capim santo e retire a canela para um arroz doce mais aromático.

O arroz doce gaúcho leva pêssego na receita. Foto: Divulgação/ Tio João



Arroz doce cremoso

Arroz Tio João

Ingredientes

1 xícara (chá) cheia de arroz

1 lata de leite condensado

1 xícara (chá) de açúcar

5 gemas

1 litro de leite

1 colher (sopa) de manteiga

cascas de 1 limão*

Preparo

Para esta receita de arroz doce, coloque o arroz numa panela com 1,5 litro de água e deixe cozinhar até secar a água e o arroz ficar bem cozido, meio empapado. Cuidado para não queimar. Com o fogo ligado, acrescente 900 ml de leite, o leite condensado, o açúcar, a canela e as casca do limão. Adicione a manteiga e vá mexendo sempre, até atingir a consistência desejada, que não deve ser nem muito rala nem muito grossa. Retire as cascas de limão. Passe as gemas por uma peneira e bata no liquidificador com o leite restante. Despeje na panela. Mexa por mais dois minutos e desligue o fogo. Leve à geladeira e sirva frio, com canela em pó a gosto. Dica: Descasque os limões como se descascasse uma laranja, com cuidado para não atingir a polpa.

Arroz doce cremoso. Foto: Divulgação/Tio João