O fim de semana está cheio de atrações culturais nos espaços da Prefeitura de Curitiba. A Fundação Cultural de Curitiba traz atividades relacionadas à música, exposições inéditas, contação de histórias, e muitas outras opções. A maior parte da programação é gratuita.

Só fique ligado na previsão do tempo, pois uma frente fria promete derrubar a temperatura em Curitiba. Veja aqui quando o frio chega!

Domingo

No domingo, a Banda Bacalhau com Notas agita o Pavilhão Étnico do Memorial de Curitiba. O show reúne um grupo de músicos apaixonados pela cultura e tradições portuguesas. O evento acontece das 10h30 às 11h30, é grátis e livre.

Ainda no domingo, o Memorial da Imigração Polonesa, no Bosque São João Paulo II, comemora o aniversário de 42 anos da visita do santo papa com a celebração de Nossa Senhora de Czestochowa, das 12h30 às 17h. Durante a tarde, comida, música e arte, com muita alegria e devoção.

Agenda cultural do fim de semana

ARTES VISUAIS

O Rosto da Cidade pelos Fotógrafos de Curitiba

Dias 26, 27 e 28 (sexta, sábado e domingo) – das 10h às 19h

MuMA – Museu Municipal de Arte (Av. República Argentina, 3.430, Portão)

Grátis

Livre

Noite de Walpurgis – Pedro Goria

Dias 26, 27 e 28 (sexta, sábado e domingo) – das 10h às 19h

MuMA – Museu Municipal de Arte (Av. República Argentina, 3.430, Portão)

Grátis

Livre

Tela Transeunte – Denise Bandeira

Dias 26, 27 e 28 (sexta, sábado e domingo) – das 10h às 19h

MuMA – Museu Municipal de Arte (Av. República Argentina, 3.430, Portão)

Grátis

Livre

MÚSICA

Banda Bacalhau com Notas

Dia 28 (domingo) – 10h30 às 11h30

Pavilhão Étnico de Curitiba – Memorial de Curitiba (Rua Dr Claudino dos Santos, 79 – São Francisco)

Grátis

Livre

PATRIMÔNIO CULTURAL

Maria José Correia: a Baronesa do Serro Azul

Dias 26, 27 e 28 (sexta, sábado e domingo) – 9h às 12h e 13h às 18h (sexta); 12h às 18h (sábado e domingo)

Solar do Barão – Exposição na Loja da Gravura (R. Carlos Cavalcanti, 533, Centro)

Grátis

Livre

Ação Educativa: Memorial Paranista e Jardim das Esculturas

Dia 28 – 10h às 18h

Memorial Paranista (Rua Mateus Leme, 4.700 – Parque São Lourenço)

Grátis

Livre

Não é necessário agendar, basta solicitar para alguém da equipe

ETNIAS

Celebração de Nossa Senhora de Czestochowa – Aniversário de 42 anos da visita do Santo Papa João Paulo II

Dia 28 (domingo) – 12h30 às 17h

Memorial da Imigração Polonesa – Bosque São João Paulo II (Rua Mateus Leme s/n – Centro Cívico)

Grátis

Livre

DANÇA

5 Sentidos Senses Sinne

Dias 27 e 28 (sábado e domingo) – 19h

Teatro Cleon Jacques – Memorial Paranista (Rua Mateus Leme, 4.700 – Parque São Lourenço)

Pago – R$ 40 e R$ 20 (meia)

16 anos

Ingressos: https://www.sympla.com.br/teatrocleonjacques

CINEMA

Mostra Sganzerla 75: Cineclube do Atalante

Dias 27 e 28 (sábado e domingo) – 16h e 19h

Cinemateca de Curitiba (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1.174 – São Francisco)

Grátis

Diversas classificações

Minions 2: A Origem de Gru

Dia 28 (domingo) – 15h

Teatro da Vila (R. Davi Xavier da Silva, 451 – Cidade Industrial de Curitiba)

Grátis

Ingressos retirados na bilheteria do cineteatro, 1 hora antes da sessão

Sonic2

Dia 28 (domingo) – 17h30

Teatro da Vila (R. Davi Xavier da Silva, 451 – Cidade Industrial de Curitiba)

Grátis

Classificação: 10 anos

Ingressos retirados na bilheteria do cineteatro, 1 hora antes da sessão