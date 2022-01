O Jardim das Sensações, espaço do Jardim Botânico de Curitiba, volta a fechar em função dos casos crescentes de covid-19 na cidade. A medida é por tempo indeterminado, também em função do afastamento de monitores do local em isolamento por conta da doença, de acordo com a administração da unidade de conservação.

Demais atrações do Jardim Botânico seguem sem alteração no funcionamento, porém, é importante reforçar que os frequentadores devem seguir as medidas preventivas, como o uso obrigatório de máscaras indicadas pelos especialistas, higienização das mãos e o distanciamento social.

Ao praticar caminhada e outros exercícios ao ar livre, o indicado é que não seja feito em grupo ou aglomerações.

Horto sem atendimento

Pelo mesmo motivo, estão suspensos a partir desta quinta-feira (27) os atendimentos ao público no Horto Municipal da Barreirinha, para entrega de mudas de árvores. A distribuição de mudas nativas gratuitas, conforme cronograma, é feito mensalmente nas Administrações Regionais.