Sem dúvidas, as capivaras se tornaram um símbolo de Curitiba. Quem passeia pelos parques da cidade sempre se depara com esses simpáticos e fotogênicos animais. Estima-se que haja uma população de cerca de 180 animais da espécie vivendo nas Unidades de Conservação da capital paranaense. Em homenagem a elas e a Curitiba, o Shopping Estação acaba de inaugurar o Bosque das Capivaras.

A atração infantil é inspirada na natureza, inédita no país, e vai garantir a diversão das crianças que poderão curtir o Super Labirinto Kid Play com obstáculos internos e escorregador grande, High Jump, Playground Casa na Árvore dentro de uma piscina de bolinhas gigante, Camas Elásticas baby, Árvore Games, Playground Júnior, Gangorras baby, Escorregador master baby e mesinhas atividades.

+ Leia mais: As dores e alegrias de uma nova vida contada em semanas, não meses

“O Estação pode ser considerado um símbolo da cidade, por isso, pensamos em trazer uma atração que também tivesse a cara de Curitiba, misturando muita diversão e aventura para os pequenos e seus familiares”, explica Gabriel Almeida, analista de comunicação do shopping.

Os ingressos para 30 minutos custam R$40 e podem ser adquiridos na bilheteria do evento ou via Assistente de Compras do Shopping Estação (WhatsApp 41 98869-3105). A atração é recomendada para crianças de 01 a 12 anos, sendo que menores de cinco devem estar acompanhados de um adulto responsável.

O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h, na Praça de Eventos, localizada no piso L1.

Bosque das Capivaras tem mega piscina de bolinhas. Foto: Divulgação

Serviço

Bosque das Capivaras, de 01/09 a 30/10, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h. Idade: 01 a 12 anos. O Estação fica na Av. Sete de Setembro, 2.775, Rebouças.