As crianças têm diversão garantida na nova atração do Shopping Curitiba, o Zoo Park. A novidade reúne em um só espaço diversos atrativos como escorregador inflável, piscina de bolinhas e mesas para colorir, em uma estrutura montada na plataforma central do shopping, no piso L2.

O Zoo Park é indicado para crianças de até 12 anos, e crianças até 5 anos obrigatoriamente devem entrar acompanhadas de um adulto responsável, que não precisará pagar entrada.

A atração está aberta ao público até o dia 29 de julho, das 10h às 22h (segunda a sábado) e 14h às 20h (domingos).

Serviço

O que? Zoo Park – Shopping Curitiba.

Quando? até 29 de julho, das 10h às 22h (segunda a sábado) e 14h às 20h (domingos).

Onde? piso L2, Shopping Curitiba. Rua Brigadeiro Franco, 2.300, Centro.

Quanto? R$ 40 por 30 minutos e R$ 1 a cada minuto extra.

Mais informações pelo telefone (41) 3026-1000.