As atrações turísticas da Região Metropolitana de Curitiba serão divulgadas no mobiliário urbano da capital. A novidade foi lançada pelo prefeito Rafael Greca e pela presidente do Instituto Municipal de Turismo (IMT), Tatiana Turra, nesta sexta-feira (2), no Encontro de Turismo Pró-Metrópole, que reuniu gestores públicos, empresários e profissionais do setor no Complexo Imap do Parque Barigui.

O prefeito enfatizou a ideia de promover as cidades da Região Metropolitana como estratégia no aumento de permanência nos parques hoteleiros de Curitiba e municípios vizinhos. Os painéis serão instalados ainda neste mês, quando se comemora o Dia Mundial do Turismo (27).

“Vocês têm um cardápio completo, com um patrimônio cultural extraordinário, como as Rotas do Pinhão, a Lapa, rotas de vinho e espumantes, as grutas de Colombo, os passeios nas estâncias e bistrôs em Campo Magro. A nossa Região Metropolitana é fantástica”, exaltou Greca.

Greca ainda citou as fazendas italianas onde os turistas podem experenciar a vida no campo, colhendo uvas e produzindo vinhos. O prefeito reforçou que o Instituto Municipal de Turismo, o Programa Escola de Turismo, o Sebrae e tantos outros recursos de formação estão disponíveis, trazendo formações especializadas.

“Tenham lojas, pousadas, restaurantes, gastronomia e tenham a certeza de que o público da grande cidade também é público para o turismo de fim de semana nos pequenos centros, então se agitem, se espertem, tenham muito sucesso e curtam Curitiba”, finalizou Greca.

O presidente do Pró-Metrópole e vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, destacou que no feriado de Tiradentes, em abril, Curitiba foi a cidade mais buscada no Google como destino turístico no Brasil. “Nós, Curitiba e Região Metropolitana, temos que usar isso a nosso favor”, declarou.

Atividade turística

A professora Raquel Pazini apresentou o tema A Experiência da Atividade Turística. Na sequência, foram apresentados cases da jornada Experiências Rotas do Pinhão, uma ação promovida pelo Sebrae/PR.

O Sesc apresentou um painel sobre as potencialidades turísticas dos municípios da RMC. A integração com a natureza também recebeu destaque no encontro.

Presenças

Além dos representantes dos municípios que fazem parte do Pró-Metrópole, participaram o secretário de Desenvolvimento da Região Metropolitana, Leverci Silveira Filho; a coordenadora estadual de Turismo do Sebrae, Patrícia Albanez; o gerente de Turismo Social da Fecomércio, Giovanni Bagatini; diretora de Estruturação de Produtos e Destinos, Isabela Tioqueta; o presidente da Adetur, Eros Tozetto; e o secretário da Assomec, Valfrido Eduardo Prado.