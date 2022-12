A aula especial de Biscoitos Natalinos com glacê colorido e confeitos para crianças está com promoção especial no Mini Chef Aprendiz Curitiba. São últimas vagas para o curso que acontece no próximo sábado (17). Nesta aula especial de Natal, que vai contar com a participação do Papai Noel, quem inscrever um amigo vai ganhar 40% de desconto na própria inscrição.

O valor da aula é de R$ 150, com opcional de R$ 25 de kit com avental e touca. São duas turmas, das 9 às 12 horas ou 14 às 17 horas. O curso acontece na Indoma Gastronomia, que fica na Avenida Iguaçu, nº 4123.

Serviço

Aula especial de Biscoitos Natalinos para crianças

Data: 17 de dezembro – das 9 às 12 horas ou das 14 às 17 horas

Local: Indoma Gastronomia – Av. Iguaçu, 4123

Mais informações: (41) 98727-0390 / (41) 99991-0038