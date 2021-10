Neste sábado (16), acontece no Shopping Jardim das Américas o Aulão Fit Outubro Rosa, em parceria com a academia Smart Fit. Mais que uma ação, o mix das aulas de Body Combat, Zumba e Fit Dance irá chamar a atenção e promover a conscientização pela causa.

O evento será aberto ao público – não precisa ser aluno da academia – e terá como entrada solidária a doação de um lenço ou echarpe que serão entregues para a Rede Feminina de Combate ao Câncer do Hospital Erasto Gaertner.

Pela 6ª vez, o Aulão Fit acontecerá no Terraço do Edifício Garagem, das 10h às 12h, com distanciamento e toda segurança que o momento exige. Importante dizer que o Shopping pratica todos os protocolos sanitários exigidos devido à pandemia. O uso de máscara é obrigatório a partir de 3 anos de idade.

Vale ressaltar ainda toda a responsabilidade social do empreendimento junto a seus colaboradores, clientes e lojistas, visando não apenas durante a pandemia, mas principalmente o respeito aos que escolhem o empreendimento para se divertir em família.

O evento será no terraço do Edifício Garagem do Shopping Jardim das Américas, que fica na Av. Nossa Senhora de Lourdes, 63 – Jd. das Américas. Informações pelo telefone (41) 3366-5885.