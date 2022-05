Os Backstreet Boys, uma das maiores boy bands que elouqueceu a cabeça das adolescentes no início dos anos 2000, confirmou nesta segunda-feira (23) as datas para a turnê DNA World Tour no Brasil. Serão quatro shows por aqui, com presença confirmada em Curitiba no dia 25 de janeiro de 2023.

O primeiro show de São Paulo, que acontece no dia 27 de janeiro, estão com os ingressos esgotados. Os rapazes ainda fazem mais uma apresentação na capital paulista no dia 28 de janeiro, os dois no Allianz Parque, e no dia 29 de janeiro o show será em Belo Horizonte, na Esplanada do Mineirão. Em Curitiba, o show acontece na Pedreira Paulo Leminski.

O grupo se apresentou pela primeira vez para plateias esgotadas na América Latina em 2020. Produzida pela Live Nation, a DNA World Tour começou na Las Vegas Trip no mês passado com quatro shows no The Colosseum at Caesars Palace.

Clientes do cartão Elo contarão com pré-venda exclusiva em todas as cidades no dias 25 e 26 de maio, começando às 10 horas na internet e às 11 horas nas bilheterias oficiais. Para o público geral, a venda começa no dia 27 de maio, nos mesmos horários e canais. Os ingressos, que podem ser adquiridos em até 5x sem juros para os clientes cartão ELo e 3x sem juros para os demais cartões de crédito, estarão disponíveis on-line (www.eventim.com.br) e nas bilheterias oficiais (sem taxa de serviço), que fica na Pedreira Paulo Leminski.

Os membros do Backstreet Army Fan Club terão pré-venda exclusiva online em todas as cidades, nos dias 24, 25 e 26 de maio, a partir das 10h. Para mais informações, visite https://backstreetboys.com/fan-club/.A turnê no Brasil é apresentada pela Elo e produzida pela Live Nation. O Hospital Sancta Maggiore é o fornecedor oficial de São Paulo. Para mais informações, visite www.livenation.lat.

A banda também lançou o primeiro episódio de sua nova série documental Making Of The DNA Tour, dando aos fãs uma visão interna da preparação para sua tão esperada turnê mundial – assista aqui! Episódios adicionais estarão disponíveis no canal do Backstreet Boys no YouTube.

Datas da DNA World Tour 2023 no Brasil

25/01 – Curitiba, Brasil – Pedreira Paulo Leminski

27/01 – São Paulo, Brasil – Allianz Parque – ESGOTADO

28/01 – São Paulo, Brasil – Allianz Parque

29/01 – Belo Horizonte – Esplanada do Mineirão

Sobre os Backstreet Boys

Por 29 anos, os Backstreet Boys entregaram a melhor música pop que se pode oferecer, tornando-os um dos artistas mais influentes do pop. Com inúmeros #1s, turnês recordes, diversos prêmios e vendas mundiais superiores a 130 milhões, o BSB foi reconhecido como a boy band mais vendida da história.

No início de 2019, o BSB lançou seu 10º álbum de estúdio indicado ao GRAMMY “DNA” pela RCA Records. O álbum estreou em primeiro lugar e apresenta o hit Top 10 “Don’t Go Breaking My Heart”. O single aclamado pela crítica e no topo das paradas, foi indicado para o “Pop Duo / Group Performance” 2019 GRAMMY e foi o primeiro sucesso da banda na Billboard Hot 100 em 10 anos. Após seu lançamento, o single foi direto para o primeiro lugar no iTunes Top Songs e nas paradas globais e alcançou mais de 22 países.

Em maio de 2019, os Backstreet Boys deram início à “The DNA World Tour” – a maior turnê de arena do grupo em 18 anos, graças ao sucesso global de seu novo álbum nº 1. A DNA World Tour viu o grupo esgotar arenas em toda a América do Norte, Europa, Ásia e América do Sul.

Ao longo dos anos, os Backstreet Boys cativaram continuamente milhões de pessoas com seu impressionante catálogo de canções de sucesso e parcerias criativas.

Serviço

Backstreet Boys em Curitiba

Data: 25 de janeiro de 2023 (quarta-feira)

Abertura dos Portões: 16h

Horário do show: 20h30

Local: Pedreira Paulo Leminski

Endereço: R. João Gava, 970 – Abranches, Curitiba – PR

Ingressos: a partir de R$195,00 (ver tabela completa)

Classificação etária: Desacompanhado a partir de 14 anos. Menores entre 10 e 13 anos permitida a entrada desde que acompanhados de responsável legal. Menores de 10 anos não terão acesso ao evento.*

*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.

PREÇOS

PISTA- R$195,00 meia-entrada e R$ 390,00 inteira

PISTA PREMIUM- R$390,00 meia-entrada e R$ 780,00 inteira

DNA PIT A- R$415,00 meia-entrada e R$ 830,00 inteira

DNA PIT B- R$415,00 meia-entrada e R$ 830,00 inteira

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO

Pedreira Paulo Leminski

Endereço: Rua João Gava, 970 – Abranches, Curitiba/PR

Dias 25 e 26/05 (Pré-venda clientes ELO) – MEDIANTE DISPONIBILIDADE DE INGRESSOS – das 11h às 17h.

Dia 27/05 (Abertura de venda para o público geral) – MEDIANTE DISPONIBILIDADE DE INGRESSOS – das 11h às 17h

* Atente-se aos horários e locais indicados acima. Os ingressos estarão disponíveis mediante disponibilidade

– Após as datas acima – MEDIANTE DISPONIBILIDADE DE INGRESSOS:

Estádio Couto Pereira Rua Ubaldino do Amaral, 37 – Alto da Glória – Curitiba/PR

Funcionamento: Terça a sábado das 10h às 17h

Não há funcionamento em feriados. Obs.: Em dia de jogos e eventos, não há funcionamento.

VENDA PELA INTERNET – SUJEITO À COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO

O único canal de vendas oficial é o www.eventim.com.br

Obs: não adquira ingressos em qualquer outra plataforma.

MEIA-ENTRADA

Todas as informações no link: https://www.eventim.com.br/meiaentrada

