Curte bacon? Então anote em sua agenda, que esta festa é para você! No dia 13 de agosto o Clay Highway Bar, de Curitiba, promove a terceira edição da festa Bacon Day Clay Highway. Segundo os organizadores, o evento terá petiscos, molhos, drinks e até chope sabor bacon!

Para animar a noite, a música ao vivo ficará por conta das bandas Mamonas Assassinas Cover, Silvermoon e Banda Delorean. Os ingressos custam R$ 20, com direito a um chope pilsen grátis. O bar temático para amantes de motos e rock fica Linha Verde, 17.253, no Capão Raso.

Sobre o bacon day

O que fica ruim com bacon? Os americanos e canadenses amam tanto a iguaria que criaram o Dia Nacional do Bacon, celebrado no dia 30 de dezembro. Desde 1997, a data criada por Danya “D” Goodman e Meff “Human Cannonball” Leonard, é celebrada com muita carne de porco e bom humor.

A data é apenas simbólica, mas fãs da carne curada sugerem que o dia seja celebrado assistindo um filme de Kevin Bacon, comendo bacon. Na América do Norte, a iguaria faz parte do dia-dia dos moradores, que a comem desde as primeiras horas do dia, no café da manhã.

Feito com carne de porco, o bacon tem origem na Idade Média, e desde então tem sido um método popular de preservar a carne e adicionar um delicioso sabor a ela por imersão em uma salmoura especializada. E há algumas raças de porcos que foram especialmente criadas para produzir o Bacon.

No Brasil, o dia especial dedicado à carne é celebrado em outras datas. Com o slogan “In Bacon We Trust” (No bacon nós confiamos), o Brazilian Bacon Day já passou por cidades dos estados de Goiás, Minas Gerais, São Paulo e desde 2018, é realizado no Paraná no Clay Highway Bar, em Curitiba.

Serviço

3ª festa Bacon Day Clay Highway

Data: sábado 13/08

Abertura da casa: 19h

Entrada: R$ 20,00, com 1 chope pilsen grátis

Mais informações: (41) 99677-5930

Shows

20h – Mamonas Assassinas Cover

22h – Silvermoon

00h30 – Banda DeloreanBacon, muiiiito bacon

Bebidas e petiscos

Chopp sabor Bacon

Bacon me (drink especial da casa)

Drink Blood Bacon

Bacon empanado

Espetinho de panceta

Dadinhos de tapioca com molho de bacon

Dogs de bacon no ROCK DOG

Sanduíches de pernil e bacon

Batata com bacon