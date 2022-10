Idosos que moram nas áreas das regionais Pinheirinho, Portão, Santa Felicidade, Tatuquara, Boqueirão e Matriz, em Curitiba, terão a oportunidade de dançar e se divertir em edições do tradicional Baile da Melhor Idade, que serão realizadas em outubro nestes locais.

Organizado pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), em parceria com a Fundação de Ação Social (FAS) e a Fundação Cultural de Curitiba (FCC), o evento integra o programa Curitiba Viva Bem, de promoção da qualidade de vida na cidade.

Os integrantes participam das atividades dos Centros de Esporte e Lazer da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) e dos grupos de convivência e fortalecimento de vínculos da Fundação de Ação Social (FAS).

Cinco festas no dia 19

A programação começa pelo dia 19 de outubro, quando acontecerá o baile da Regional Pinheirinho, na sede do CTG Vinte de Setembro (BR-116, 19.439 – Linha Verde – Pinheirinho). A meta é atrair 320 participantes.

Também no dia 19, acontecem os bailes das regionais Portão, Santa Felicidade e Tatuquara. A festa do Portão será na Associação Curitibana da Melhor Idade (Rua Francisco Klemtz, 289); em Santa Felicidade, na Sociedade São Braz (Rua Antônio Escorsin, 1.869); e no Tatuquara, na Rua da Cidadania (Rua Olivardo Konoroski Bueno, 100).

No dia 20 será vez do baile da Regional Boqueirão. Os idosos vão dançar, a partir das 14h, no Clube dos Subtenentes e Sargentos do Exército (Rua Maria Luiza Curial dos Santos, 714).

Por último, será realizado o baile da terceira idade da Regional Matriz. A festa será no Buffet do Batel (Alameda Dom Pedro II, 238), também a partir das 14h. Os eventos devem mobilizar 500 idosos.

Grande baile

Os bailes fazem parte de uma programação que já reuniu pessoas idosas das regionais Bairro Novo, Cajuru, Boa Vista e CIC, que fizeram suas festas em setembro.

Cada regional escolhe um rei e uma rainha da festa em duas categorias. Eles irão disputar os títulos no Grande Baile, no dia 25 de novembro, quando serão esperados 1.000 idosos, em local a ser definido.

Curitiba Viva Bem é uma política pública e uma das principais agendas da gestão do prefeito Rafael Greca, assim como a mobilidade urbana, sustentabilidade, empreendedorismo de impacto, cultura da inovação como processo social e cidade educadora. A importância da saúde e bem-estar para os curitibanos motivou a Prefeitura a mobilizar todas as áreas da gestão pública, que estão ampliando as ações de forma conjunta através do Curitiba Viva Bem.

Programação dos bailes da Melhor Idade

Pinheirinho – 19 de outubro, das 13h30 às 16h30, no CTG Vinte de Setembro (BR-116, 19.439 – Linha Verde – Pinheirinho). Participação de 320 idosos.

Portão – 19 de outubro, das 14h às 17h, na Associação Curitibana da Melhor Idade (Rua Francisco Klemtz, 289). Participação de 200 de idosos.

Santa Felicidade – 19 de outubro, das 14h às 17h, na Sociedade São Braz (Rua Antônio Escorsin, 1.869). Participação de 200 idosos.

Tatuquara – 19 de outubro, das 14h às 17h, na Rua da Cidadania Tatuquara (Rua Olivardo Konoroski Bueno, 100). Participação de 100 idosos.

Boqueirão – 21 de outubro, das 14h às 17h Clube dos Subtenentes e Sargentos do Exército (Rua Maria Luiza Curial dos Santos, 714). Participação de 300 idosos.

Matriz – 21 de outubro, das 14h às 17h, no Buffet do Batel (Alameda Dom Pedro II, 238). Participação de 200 idosos.

Baile Geral – 25 de novembro, das 13h30 às 16h30, em local a ser definido. Participação de 1.000 idosos.