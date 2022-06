Que tal levar o amigo de quatro patas para um passeio até a padaria? Muffins, bolos, pipocas, sorvetes, gelatinas e até cervejas e chocolates – tudo permitido para seu cãozinho. A loja Padaria Pet abre sua segunda unidade em Curitiba neste sábado (04), no bairro Santa Felicidade. Voltada para o mercado de cães, gatos e outros bichinhos, o espaço conta com padaria e confeitaria especializada, com quitutes a partir de R$ 3,50.

Administrada pelo casal de empreendedores Luciano Otto e Paulo Ventura, a loja é a terceira unidade da franquia, que nasceu em São Paulo. Os dois empresários apostaram no bairro Santa Felicidade devido a cultura gastronômica da região. “Entendemos que faria muito sentido instalar a operação no formato loja. Da mesma forma que os tutores visitam Santa Felicidade para apreciar os sabores da região, terão agora uma oportunidade para agradar seus pets”, conta Luciano.

LEIA TAMBÉM:

>> Feira de moda gestante e bebê acontece neste fim de semana em Curitiba

>> Festas juninas já aninam Curitiba! Confira a programação e saiba onde vai ter arraiá

Outro motivo para a escolha é o fato de a região estar rodeada de diversos outros tipos de comércios, o que favorece a instalação de uma loja de rua. “A Avenida Manoel Ribas é o coração do bairro. É um local independente, com serviços bancários, lotérica, correios, cartório, lojas de roupas, calçados, presentes, entre vários outros tipos de operações. Isso possibilita a instalação de uma loja focada em produtos diferenciados para animais de estimação”, avalia o empresário.

O casal escolheu apostar em um negócio focado em pets devido ao crescimento do setor no país. Um levantamento do Instituto Pet Brasil aponta que as empresas da área tiveram alta de 27% no faturamento no ano de 2021, na comparação com 2020. Segundo a entidade responsável pelos dados, o crescimento foi puxado pelo segmento de alimentos para os animais.

Diferenciais dos produtos

Os empresários acreditam que os produtos oferecidos ao público pela marca tenham potencial e boas chances de venda em especial pelo fato de serem itens sem aditivos de corantes e conservantes artificiais, o que prioriza a alimentação natural. Para os empreendedores, produtos como sorvetes, muffins e chocolates são alguns dos alimentos que devem chamar a atenção dos tutores e fazer a alegria dos animais de estimação.

A rede conta com cerca de 80 itens, desde petiscos sólidos, líquidos e ração. Os estabelecimentos comercializam tantos os alimentos da marca Padaria Pet como também revendem produtos de outras marcas. Os itens exclusivos da rede, na área de alimentação, são desenvolvidos por nutricionistas e veterinários especialistas em nutrição animal. Além disso, são produtos certificados pelos órgãos de fiscalização, como é o caso do Ministério da Agricultura.

A Padaria Pet iniciou suas atividades em São Paulo em 2011 e chega, com esta nova unidade em Curitiba, aos 29 estabelecimentos pelo Brasil. No Paraná, além da loja em Santa Felicidade, os clientes podem encontrar unidades, em formato de quiosques, também no Shopping Palladium, em Curitiba, e no Shopping Catuaí, em Londrina.

Serviço

Padaria Pet Santa Felicidade

Inauguração: 4 de junho (sábado)

Endereço: Av. Manoel Ribas, 5949 – Loja 02 – Santa Felicidade, Curitiba – PR

Instagram: @padariapetstafelicidade

Whatsapp: 41 99212-3525

E-mail: cb.stafelicidade@padariapet.com.br

Horários de funcionamento: Domingo – 12h as 17h

Segunda a Sábado – 9h30 as 18h30

Estreias Filmes e séries que chegam à Netflix nesta semana Cara e Coragem Regina dopa Leonardo com ajuda de Danilo Pantanal Ari avisa que Tibério teve alta no hospital Destaque da semana Conheça as curiosidades sobre “Stranger Things 4”