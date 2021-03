Imagina unir dois ingredientes que são sucesso absoluto, como a bala de banana Antonina e o chocolate, nas suas versões ao leite e branco? A dobradinha é a última aposta da Choco Oz, um dos braços da OZ Candy Company, que desde 2017 se fortalece no mercado com sabores inusitados de chocolate. A novidade foi lançada em forma de um ovo de Páscoa e, na sequência da data comemorativa, a marca vai investir na versão em barra da dupla.

Uma das metades do ovo é feita com chocolate branco, misturado aos pedacinhos das balas, que remetem ao sabor de baunilha. “O sabor defumado da cocção da bala misturada ao chocolate branco traz a lembrança da infância, do mingau reconfortante feito pela mãe ou até mesmo um creme pâtissière [de confeiteiro]”, garante Rafael Nunes, proprietário da OZ Candy Company. A outra parte é feita com chocolate ao leite, o que, segundo o empresário, traz um sabor de bolo úmido de banana com chocolate, com notas de baunilha. “São duas experiências repleta de lembranças e sensações em um único produto”.

O ovo ainda inclui bombons de chocolate branco e ao leite com pedacinhos da bala. Outro cuidado, além da receita, foi com a embalagem, que remete ao papel da balinha. O ovo de 300g sai por R$ 53,90 e pode ser comprado diretamente neste link no site da Oz. Os produtos são feitos na fábrica da marca em Araucária e, em breve, a linha de produção será em Campo Largo.

A embalagem do ovo remete à bala Antonina, de papelzinho verde. Foto: Guto Souza

A bala de banana Antonina, estrela do lançamento, é uma das marcas do produto que é a cara do litoral paranaense. No final do ano passado, o doce conquistou o selo de Indicação Geográfica, com a chancela de Indicação de Procedência, certificação concedida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Na prática, é o reconhecimento ao saber fazer local, à história e à tradição do produto feito em Antonina.

De acordo o proprietário da marca, Rafael Nunes, o reconhecimento veio depois da ideia original da parceria, que segue a linha de outros processos colaborativos da Oz, como o realizado em 2018 com a marca Doces da Christy no chocolates com bananada e goiabada. “A gente estava em busca de um produto bem regional e fizemos alguns testes. A experiência da mistura dos ingredientes ficou incrível. Na verdade, virou duas experiências diferentes, já que cada metade do ovo leva um tipo de chocolate”, assegura o empresário. Com o produto idealizado, a Oz foi até a fábrica e fechou a parceria.

Ingredientes especiais

Além da parceria com a marca Bala de Banana Antonina para fazer o ovo de Páscoa, a Choco Oz também lançou dois ovos com marcas que são referências no mercado. O Stroopwafels Caramelo é feito de chocolate ao leite com pedaços da versão do wafel holandês com recheio de doce de leite feita pela Bakker, de Ponta Grossa. Dentro, o ovo leva quatro unidades do doce da marca criada pelo casal Roseni e Henrique Jonker. O preço do ovo de 320 g é de R$ 58,90.

Stroopwafels Caramelo leva wafel holandês. Foto: Guto Souza

Na linha da crocância, a Choco Oz também lançou, em parceira com a tradicionalíssima confeitaria Colombo, do Rio de Janeiro, o ovo Biscoitos Leques, que é recheado com creme de avelã e o clássico biscoito Leques Gaufrettes da casa. No ovo, também vão bombons com o mesmo recheio e custa R$ 62,90.

O ovo Leques Colombo foi feito em parceria com a centenária confeitaria. Foto: Guto Souza

